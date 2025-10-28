Десантники ВС России лишают ВСУ превосходства в небе на Сумском направлении

ЛУГАНСК, 28 окт – РИА Новости. Подразделения 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ эффективно уничтожают украинские гексакоптеры "Баба-яга" на сумском направлении, что лишает противника преимущества в воздухе, рассказал РИА Новости офицер с позывным "Глыба".

Он отметил успешную работу российских операторов БПЛА, которые выполняют свои задачи даже в тяжелых погодных условиях.

"Мы оставляем за собой превосходство в небе, как только украинские дроны появляются в зоне нашей работы, в зависимости от цели реагируем очень быстро и отправляем наши FPV-дроны", — добавил он.