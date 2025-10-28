Рейтинг@Mail.ru
Десантники ВС России лишают ВСУ превосходства в небе на Сумском направлении - РИА Новости, 28.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:10 28.10.2025
Десантники ВС России лишают ВСУ превосходства в небе на Сумском направлении
Десантники ВС России лишают ВСУ превосходства в небе на Сумском направлении - РИА Новости, 28.10.2025
Десантники ВС России лишают ВСУ превосходства в небе на Сумском направлении
Подразделения 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ эффективно уничтожают украинские гексакоптеры "Баба-яга" на сумском направлении, что лишает... РИА Новости, 28.10.2025
специальная военная операция на украине
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
спецоперация
сумская область
вооруженные силы рф
сумская область
воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, спецоперация, сумская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, Спецоперация, Сумская область, Вооруженные силы РФ
Десантники ВС России лишают ВСУ превосходства в небе на Сумском направлении

Десантники ВС РФ уничтожают гексакоптеры ВСУ "Баба-яга" на Сумском направлении

Военнослужащие воздушно-десантных войск в зоне проведения спецоперации
Военнослужащие воздушно-десантных войск в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости
Военнослужащие воздушно-десантных войск в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
ЛУГАНСК, 28 окт – РИА Новости. Подразделения 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ эффективно уничтожают украинские гексакоптеры "Баба-яга" на сумском направлении, что лишает противника преимущества в воздухе, рассказал РИА Новости офицер с позывным "Глыба".
"Подразделения противодействия БПЛА 83-бригады ВДВ уничтожают гексокоптеры "Баба-яга" на сумском направлении, тем самым украинские силы теряют свое превосходство в небе", — сказал офицер бригады.
Он отметил успешную работу российских операторов БПЛА, которые выполняют свои задачи даже в тяжелых погодных условиях.
"Мы оставляем за собой превосходство в небе, как только украинские дроны появляются в зоне нашей работы, в зависимости от цели реагируем очень быстро и отправляем наши FPV-дроны", — добавил он.
Специальная военная операция на Украине
 
 
Заголовок открываемого материала