Десантники ВС России лишают ВСУ превосходства в небе на Сумском направлении
Подразделения 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ эффективно уничтожают украинские гексакоптеры "Баба-яга" на сумском направлении, что лишает...
специальная военная операция на украине
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
спецоперация
сумская область
вооруженные силы рф
сумская область
ЛУГАНСК, 28 окт – РИА Новости. Подразделения 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ эффективно уничтожают украинские гексакоптеры "Баба-яга" на сумском направлении, что лишает противника преимущества в воздухе, рассказал РИА Новости офицер с позывным "Глыба".
"Подразделения противодействия БПЛА 83-бригады ВДВ
уничтожают гексокоптеры "Баба-яга" на сумском направлении, тем самым украинские силы теряют свое превосходство в небе", — сказал офицер бригады.
Он отметил успешную работу российских операторов БПЛА, которые выполняют свои задачи даже в тяжелых погодных условиях.
"Мы оставляем за собой превосходство в небе, как только украинские дроны появляются в зоне нашей работы, в зависимости от цели реагируем очень быстро и отправляем наши FPV-дроны", — добавил он.