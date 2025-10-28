В Саратове задержали подростка, пытавшегося зарезать женщину

САРАТОВ, 28 окт - РИА Новости. Полицейские задержали подростка, который на главной пешеходной улице Саратова пытался зарезать женщину, следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство, сообщили в правоохранительных органах региона.
"Двадцать пятого октября во Фрунзенском районе около 23 часов в медицинское учреждение с ножевым ранением спины была доставлена 35-летняя жительница Саратова. Полицейским женщина пояснила, что телесные повреждения получила на проспекте Столыпина от неизвестного гражданина. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции личность злоумышленника была установлена. Им оказался 17-летний местный житель", - сообщили в ГУМВД РФ по Саратовской области.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что по одной из версий мотивом преступления могла быть религиозная ненависть. "Из-за религиозной ненависти, что она мусульманка, он подошел и ударил её", - сказал собеседник агентства.
Как сообщило СУСК РФ по региону, по факту покушения на убийство (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК РФ) в отношении 17-летнего жителя Саратова следователи возбудили уголовное дело.
"Осуществить свой преступный умысел, направленный на убийство, он не смог, поскольку потерпевшая оказала сопротивление, а также благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. Сотрудниками мужчина был задержан и доставлен к следователю СК. С ним проведены следственные действия. В настоящее время назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, решается вопрос об избрании меры пресечения", - добавили в следственном управлении.