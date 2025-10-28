В Саратове задержали подростка, пытавшегося зарезать женщину

САРАТОВ, 28 окт - РИА Новости. Полицейские задержали подростка, который на главной пешеходной улице Саратова пытался зарезать женщину, следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство, сообщили в правоохранительных органах региона.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что по одной из версий мотивом преступления могла быть религиозная ненависть. "Из-за религиозной ненависти, что она мусульманка, он подошел и ударил её", - сказал собеседник агентства.