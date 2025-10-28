Приставы начали арестовать объекты "Махонинских" в Челябинске

«

"ФССП начала арестовывать объекты "Махонинских" в Челябинске по иску Генпрокуратуры… Аресты проводят московские приставы. Исполнительные листы выдавались с 20 по 23 октября Советским районным судом Челябинска, куда поступил иск Генпрокуратуры о национализации бизнес-империи ОПГ на 2,5 миллиарда рублей", - сказал собеседник агентства.