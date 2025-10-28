Рейтинг@Mail.ru
Приставы начали арестовать объекты "Махонинских" в Челябинске - РИА Новости, 28.10.2025
13:38 28.10.2025 (обновлено: 13:44 28.10.2025)
Приставы начали арестовать объекты "Махонинских" в Челябинске
Судебные приставы начали арестовывать объекты в Челябинске, принадлежащих объединению "Махонинские", которое Генпрокуратура РФ просит признать экстремистским,... РИА Новости, 28.10.2025
Приставы начали арестовать объекты "Махонинских" в Челябинске

Сотрудник Федеральной службы судебных приставов
Сотрудник Федеральной службы судебных приставов. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 28 окт – РИА Новости. Судебные приставы начали арестовывать объекты в Челябинске, принадлежащих объединению "Махонинские", которое Генпрокуратура РФ просит признать экстремистским, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"ФССП начала арестовывать объекты "Махонинских" в Челябинске по иску Генпрокуратуры… Аресты проводят московские приставы. Исполнительные листы выдавались с 20 по 23 октября Советским районным судом Челябинска, куда поступил иск Генпрокуратуры о национализации бизнес-империи ОПГ на 2,5 миллиарда рублей", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что на данный момент в списке - "Юрьевский торговый комплекс" на улице Дзержинского в Челябинске, магазин №8 "Ткани", ООО "Армада", ПКФ "Надежда", ООО "Оргмедкорпорация" и ООО "Стройбизнессити". Также арестовано управляющее SPA-комплексом "Атлантида" ООО "Аквалэнд", ООО "Антис" и "Медхимпро", отметил он.
Кроме того, обеспечительные меры наложены на счета Андрея Махонина, пояснил он.
Ранее пресс-служба УФСБ России по региону подтвердила проведение следственно-оперативных действий в частном доме, принадлежащем объединению "Махонинские".
Как сообщалось, Генпрокуратура РФ подала иск в Советский районный суд Челябинска о признании экстремистским и запрете объединения "Махонинские", которое функционирует с 1990-х годов, отмечая, что его участники обогащались, в том числе, криминальными способами. ГП просит обратить в доход государства коммерческие организации общей стоимостью 2,5 миллиарда рублей, а также более 100 объектов недвижимости и транспортные средства. Ответчиками по иску являются 16 физических лиц, в том числе братья Александр и Андрей Махонины, их родственники и знакомые, а также семь фирм. Райсуд назначил разбирательства в закрытом режиме на 21 октября.
Здание компании АО Макфа в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Суд взыскал с экс-владельцев "Макфы" более 19 миллиардов рублей
