Американские СМИ заявили, что "Буревестник" сможет обойти "Золотой купол"

ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Российская крылатая ракета "Буревестник" сможет обойти создаваемую США систему ПРО "Золотой купол", пишет газета Wall Street Journal.
"Новая ракета может представлять потенциальную угрозу для предложенного Трампом "Золотого купола", системы ПРО, которую разрабатывают для уничтожения межконтинентальных баллистических ракет, с траекторией гораздо выше, чем летающий низко "Буревестник", - пишет издание.
Как говорится в публикации, "это может дать Москве потенциальный рычаг давления в разговорах о контроле над вооружениями".
Эксперты издания заявили, что остается неизвестной скорость и маневренность ракеты, что усложняет оценки о том, возможно ли ее заметить. Хотя представители аналитических центров и утверждают, что определить запуск якобы по силам современным системам ПРО, обнаружат ракету, как утверждается, по радиоактивному топливному следу, но сделать это можно только с помощью космических систем.
О разработке и создании "Золотого купола" объявил ранее президент США Дональд Трамп. По его словам, система будет включать в том числе орбитальные системы обнаружения.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России. Он отметил, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел.