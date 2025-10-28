Рейтинг@Mail.ru
Американские СМИ заявили, что "Буревестник" сможет обойти "Золотой купол" - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:22 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/burevestnik-2051332149.html
Американские СМИ заявили, что "Буревестник" сможет обойти "Золотой купол"
Американские СМИ заявили, что "Буревестник" сможет обойти "Золотой купол" - РИА Новости, 28.10.2025
Американские СМИ заявили, что "Буревестник" сможет обойти "Золотой купол"
Российская крылатая ракета "Буревестник" сможет обойти создаваемую США систему ПРО "Золотой купол", пишет газета Wall Street Journal. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T21:22:00+03:00
2025-10-28T21:22:00+03:00
в мире
россия
сша
москва
дональд трамп
владимир путин
валерий герасимов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034953724_0:100:2010:1230_1920x0_80_0_0_3ed1664c8fc7b08af66528da89486007.jpg
https://ria.ru/20251028/kharakteristiki-rakety-burevestnik-s-yadernym-dvigatelem-2051195459.html
https://ria.ru/20251028/ispytanie-2051186182.html
https://ria.ru/20250520/tramp-2018141547.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034953724_197:0:1837:1230_1920x0_80_0_0_de8e3627a01eeab1463bd31dbf5facf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, москва, дональд трамп, владимир путин, валерий герасимов
В мире, Россия, США, Москва, Дональд Трамп, Владимир Путин, Валерий Герасимов
Американские СМИ заявили, что "Буревестник" сможет обойти "Золотой купол"

WSJ: Буревестник сможет обойти систему ПРО США Золотой купол

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкИспытания крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник"
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем Буревестник - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Российская крылатая ракета "Буревестник" сможет обойти создаваемую США систему ПРО "Золотой купол", пишет газета Wall Street Journal.
"Новая ракета может представлять потенциальную угрозу для предложенного Трампом "Золотого купола", системы ПРО, которую разрабатывают для уничтожения межконтинентальных баллистических ракет, с траекторией гораздо выше, чем летающий низко "Буревестник", - пишет издание.
Крылатая ракета с ядерным двигателем Буревестник - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Ракета "Буревестник": стратегическое оружие России с ядерным двигателем
Вчера, 14:21
Как говорится в публикации, "это может дать Москве потенциальный рычаг давления в разговорах о контроле над вооружениями".
Эксперты издания заявили, что остается неизвестной скорость и маневренность ракеты, что усложняет оценки о том, возможно ли ее заметить. Хотя представители аналитических центров и утверждают, что определить запуск якобы по силам современным системам ПРО, обнаружат ракету, как утверждается, по радиоактивному топливному следу, но сделать это можно только с помощью космических систем.
Сергей Лавров выступает на III Минской международной конференции по евразийской безопасности - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
"Все притихли". Лавров рассказал об откликах на испытание "Буревестника"
Вчера, 13:59
О разработке и создании "Золотого купола" объявил ранее президент США Дональд Трамп. По его словам, система будет включать в том числе орбитальные системы обнаружения.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России. Он отметил, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел.
Президент США Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Трамп назвал ПРО "Золотой купол" произведением искусства
20 мая, 23:19
 
В миреРоссияСШАМоскваДональд ТрампВладимир ПутинВалерий Герасимов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала