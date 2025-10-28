Пропалестинские активисты планируют масштабные протесты в Британии

ЛОНДОН, 28 окт - РИА Новости. Сторонники запрещенной в Великобритании пропалестинской группы Palestine Action анонсировали "самую масштабную кампанию гражданского неповиновения в современной британской истории" в знак протеста против запрета.
"В десятках городов пройдут акции, которые станут самым массовым актом гражданского неповиновения в современной британской истории в знак протеста против внесения Palestine Action в список террористов", - заявили в соцсети X организаторы акции из группы Defend Our Juries, которая с августа проводит кампанию против запрета Palestine Action.
Подчеркивается, что акции пройдут в 18 городах страны во второй половине ноября в преддверии судебного слушания по апелляции против запрета Palestine Action 25-27 ноября. Только в Лондоне запланированы четыре акции: 20, 22, 24 и 26 ноября.
Акции рассчитаны на "массовое неповиновение" и массовые аресты демонстрантов, мирно выражающих поддержку Palestine Action. На всех предыдущих акциях полиция задерживала сотни человек и привлекала к операции тысячи полицейских, в том числе из других регионов. В октябре полиция Лондона сообщила о предъявлении обвинений в поддержке террористической организации уже 134 сторонникам Palestine Action. Обвинения предъявлены в соответствии со статьей 13 закона о терроризме. В случае признания виновными сторонникам Palestine Action грозит до шести месяцев тюрьмы.
В июле власти Британии внесли Palestine Action в список террористических организаций. Членство в движении или его поддержка стали уголовным преступлением, наказуемым тюремным заключением сроком до 14 лет. Palestine Action была запрещена после того, как активисты проникли на крупнейшую базу британских ВВС Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир, повредили ломом два заправочных самолета Airbus Voyager и распылили красную краску на их турбины. По их заявлению, поводом для акции послужило то, что ВВС Британии ежедневно осуществляют рейсы из Брайз-Нортона на базу Акротири на Кипре, которая задействована в военных операциях в Газе.