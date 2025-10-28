Рейтинг@Mail.ru
Пропалестинские активисты планируют масштабные протесты в Британии - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:07 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/britaniya-2051324530.html
Пропалестинские активисты планируют масштабные протесты в Британии
Пропалестинские активисты планируют масштабные протесты в Британии - РИА Новости, 28.10.2025
Пропалестинские активисты планируют масштабные протесты в Британии
Сторонники запрещенной в Великобритании пропалестинской группы Palestine Action анонсировали "самую масштабную кампанию гражданского неповиновения в современной РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T20:07:00+03:00
2025-10-28T20:07:00+03:00
в мире
лондон
великобритания
оксфордшир
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976763113_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_31042d49423bffebdfb5e806c67ecb83.jpg
https://ria.ru/20250907/izrail-2040295114.html
https://ria.ru/20250929/liverpul-2044999715.html
лондон
великобритания
оксфордшир
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976763113_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_45ffc0760d889594031222de8da6e2ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лондон, великобритания, оксфордшир
В мире, Лондон, Великобритания, Оксфордшир
Пропалестинские активисты планируют масштабные протесты в Британии

Пропалестинские активисты планируют крупнейшие в истории Британии акции протеста

© AP Photo / Rogelio V. SolisПротестующий держит самодельный палестинский флаг
Протестующий держит самодельный палестинский флаг - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© AP Photo / Rogelio V. Solis
Протестующий держит самодельный палестинский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 28 окт - РИА Новости. Сторонники запрещенной в Великобритании пропалестинской группы Palestine Action анонсировали "самую масштабную кампанию гражданского неповиновения в современной британской истории" в знак протеста против запрета.
"В десятках городов пройдут акции, которые станут самым массовым актом гражданского неповиновения в современной британской истории в знак протеста против внесения Palestine Action в список террористов", - заявили в соцсети X организаторы акции из группы Defend Our Juries, которая с августа проводит кампанию против запрета Palestine Action.
Израильский военный недалеко от границы Израиля с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Опрос показал отношение британцев к действиям Израиля против Палестины
7 сентября, 16:43
Подчеркивается, что акции пройдут в 18 городах страны во второй половине ноября в преддверии судебного слушания по апелляции против запрета Palestine Action 25-27 ноября. Только в Лондоне запланированы четыре акции: 20, 22, 24 и 26 ноября.
Акции рассчитаны на "массовое неповиновение" и массовые аресты демонстрантов, мирно выражающих поддержку Palestine Action. На всех предыдущих акциях полиция задерживала сотни человек и привлекала к операции тысячи полицейских, в том числе из других регионов. В октябре полиция Лондона сообщила о предъявлении обвинений в поддержке террористической организации уже 134 сторонникам Palestine Action. Обвинения предъявлены в соответствии со статьей 13 закона о терроризме. В случае признания виновными сторонникам Palestine Action грозит до шести месяцев тюрьмы.
В июле власти Британии внесли Palestine Action в список террористических организаций. Членство в движении или его поддержка стали уголовным преступлением, наказуемым тюремным заключением сроком до 14 лет. Palestine Action была запрещена после того, как активисты проникли на крупнейшую базу британских ВВС Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир, повредили ломом два заправочных самолета Airbus Voyager и распылили красную краску на их турбины. По их заявлению, поводом для акции послужило то, что ВВС Британии ежедневно осуществляют рейсы из Брайз-Нортона на базу Акротири на Кипре, которая задействована в военных операциях в Газе.
Полиция арестовывает протестующего в ходе акции в поддержку запрещенной в Великобритании группы Palestine Action. 28 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
СМИ: не менее 15 протестующих в поддержку Палестины задержали в Ливерпуле
29 сентября, 00:52
 
В миреЛондонВеликобританияОксфордшир
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала