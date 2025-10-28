Пропалестинские активисты планируют масштабные протесты в Британии

"В десятках городов пройдут акции, которые станут самым массовым актом гражданского неповиновения в современной британской истории в знак протеста против внесения Palestine Action в список террористов", - заявили в соцсети X организаторы акции из группы Defend Our Juries, которая с августа проводит кампанию против запрета Palestine Action.

Акции рассчитаны на "массовое неповиновение" и массовые аресты демонстрантов, мирно выражающих поддержку Palestine Action. На всех предыдущих акциях полиция задерживала сотни человек и привлекала к операции тысячи полицейских, в том числе из других регионов. В октябре полиция Лондона сообщила о предъявлении обвинений в поддержке террористической организации уже 134 сторонникам Palestine Action. Обвинения предъявлены в соответствии со статьей 13 закона о терроризме. В случае признания виновными сторонникам Palestine Action грозит до шести месяцев тюрьмы.