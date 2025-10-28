СМИ уточнили данные о числе жертв перестрелки полиции с бандой в Бразилии

Полиция Рио-де-Жанейро проводит крупную операцию против бразильской банды "Красная команда" в фавелах на севере города. В операции задействовано около 2500 полицейских.

"Красная команда" - одна из старых и жестоких банд Рио-де-Жанейро, контролирующая ряд районов. Преступники ответили на действия полиции стрельбой и поджогами построенных баррикад. Кроме того, они запустили против правоохранителей дроны с бомбами.