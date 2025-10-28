https://ria.ru/20251028/braziliya-2051337655.html
СМИ уточнили данные о числе жертв перестрелки полиции с бандой в Бразилии
СМИ уточнили данные о числе жертв перестрелки полиции с бандой в Бразилии - РИА Новости, 28.10.2025
СМИ уточнили данные о числе жертв перестрелки полиции с бандой в Бразилии
Число жертв перестрелки полицейских с бандой в Рио-де-Жанейро выросло до 64, среди них четверо правоохранителей, сообщил новостной портал G1. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T22:31:00+03:00
2025-10-28T22:31:00+03:00
2025-10-28T22:31:00+03:00
СМИ уточнили данные о числе жертв перестрелки полиции с бандой в Бразилии
G1: число жертв перестрелки полиции с бандой в Рио-де-Жанейро выросло до 64