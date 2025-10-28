Рейтинг@Mail.ru
СМИ: при перестрелке полиции с бандой в Бразилии погибли более 60 человек - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:37 28.10.2025 (обновлено: 23:05 28.10.2025)
https://ria.ru/20251028/braziliya-2051333528.html
СМИ: при перестрелке полиции с бандой в Бразилии погибли более 60 человек
СМИ: при перестрелке полиции с бандой в Бразилии погибли более 60 человек - РИА Новости, 28.10.2025
СМИ: при перестрелке полиции с бандой в Бразилии погибли более 60 человек
В Рио-де-Жанейро при перестрелке полицейских с бандой погибли более 60 человек, среди них четверо силовиков, сообщил новостной портал G1. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T21:37:00+03:00
2025-10-28T23:05:00+03:00
в мире
рио-де-жанейро (город)
бразилия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051329297_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_160a1996f93d7da8b570f3d38cb03499.jpg
https://ria.ru/20251028/braziliya-2051069633.html
https://ria.ru/20251022/irlandiya-2049740136.html
рио-де-жанейро (город)
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051329297_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab0515667daa0eb738c5019c6f20c9a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, рио-де-жанейро (город), бразилия
В мире, Рио-де-Жанейро (город), Бразилия
СМИ: при перестрелке полиции с бандой в Бразилии погибли более 60 человек

G1: число жертв перестрелки полицейских с бандой в Бразилии превысило 60 человек

© AP Photo / Silvia IzquierdoПолицейские возле больницы, куда доставили коллегу, получившего ранение в ходе операции в Рио-де-Жанейро. 28 октября 2025
Полицейские возле больницы, куда доставили коллегу, получившего ранение в ходе операции в Рио-де-Жанейро. 28 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© AP Photo / Silvia Izquierdo
Полицейские возле больницы, куда доставили коллегу, получившего ранение в ходе операции в Рио-де-Жанейро. 28 октября 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУЭНОС-АЙРЕС, 28 окт — РИА Новости. В Рио-де-Жанейро при перестрелке полицейских с бандой погибли более 60 человек, среди них четверо силовиков, сообщил новостной портал G1.
«

"По меньшей мере 60 человек погибли, среди них четверо полицейских, и 81 был задержан во время большой спецоперации в фавелах северной части Рио-де-Жанейро", — указано в материале.

Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Экс-президент Бразилии подал апелляцию на приговор по делу о госперевороте
Вчера, 02:06
Позднее сообщалост, что число погибших выросло до 64.
Полиция Рио-де-Жанейро проводит крупную операцию против бразильской банды "Красная команда" в фавелах на севере города. В ней задействовали около 2500 силовиков.
"Красная команда" — одна из старых и жестоких банд Рио-де-Жанейро, контролирующая несколько районов. Преступники ответили на действия полиции стрельбой и поджогами построенных баррикад. Кроме того, они запустили против правоохранителей дроны с бомбами.
Полиция в Дублине, Ирландия - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
СМИ: в Ирландии в результате беспорядков задержали шесть человек
22 октября, 03:54
 
В миреРио-де-Жанейро (город)Бразилия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала