СМИ: при перестрелке полиции с бандой в Бразилии погибли более 60 человек

"По меньшей мере 60 человек погибли, среди них четверо полицейских, и 81 был задержан во время большой спецоперации в фавелах северной части Рио-де-Жанейро ", — указано в материале.

Полиция Рио-де-Жанейро проводит крупную операцию против бразильской банды "Красная команда" в фавелах на севере города. В ней задействовали около 2500 силовиков.

"Красная команда" — одна из старых и жестоких банд Рио-де-Жанейро, контролирующая несколько районов. Преступники ответили на действия полиции стрельбой и поджогами построенных баррикад. Кроме того, они запустили против правоохранителей дроны с бомбами.