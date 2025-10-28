На Урале идет строительство крупнейшего корпуса детской больницы

ЧЕЛЯБИНСК, 28 окт – РИА Новости. Большая часть работ уже проведена при строительстве крупнейшего в Уральском федеральном округе корпуса детской клинической больницы в Челябинске, рассчитанного на 300 коек, сообщил глава региона Алексей Текслер.

"В Челябинске полным ходом идет строительство нового корпуса Областной детской клинической больницы. Он будет крупнейшим в Уральском федеральном округе. Этот медицинский центр очень ждут во всем регионе, он станет важным шагом в развитии детского здравоохранения Челябинской области", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Уже проделан большой объем работ, отметил Текслер. "Строительство ведется в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения", мы держим его на особом контроле", - добавил он.

По данным губернатора, новый корпус площадью почти 56 тысяч квадратных метров будет рассчитан на 300 коек — 230 для маленьких пациентов хирургических отделений и 70 для детской онкогематологии.

Новый хирургический корпус станет центром здоровья для детей со всей Челябинской области и соседних регионов, обеспечивая юных пациентов современной и высокотехнологичной медицинской помощью, пояснил глава региона.

По данным пресс-службы челябинской областной детской клинической больницы, летом на строительной площадке нового хирургического корпуса был завершен ключевой этап - фундамент основной шестиэтажной части здания. "Самое важное - стройка движется по графику. Более того, мы видим, что многие участки опережают план", - цитирует пресс-служба слова главного врача больницы Надежды Налетовой.

Планируется, что к концу года будет завершен весь железобетонный каркас, включая пристрой – это позволит в 2026 году сосредоточиться на внутренней отделке, инженерии и оснащении, отмечает пресс-служба.

Ранее ход строительных работ осмотрела сенатор РФ от Челябинской области Наталья Котова, отметив, что особое внимание при возведении объекта уделяется вопросам соблюдения сроков строительства и качества выполняемых работ. "Строительство детской больницы – это не просто возведение здания, это создание современного медицинского центра, где будут спасать жизни и здоровье наших детей. Мы обязаны обеспечить максимально высокий уровень контроля над реализацией этого важнейшего социального проекта", – цитирует пресс-служба правительства региона слова Котовой.

Председатель Общественной палаты региона Николай Дейнеко отмечал, что со строительством нового корпуса детской областной больницы зарождается новая философия детской медицины. "В нашем регионе зарождается новая философия детской медицины. Это то, к чему должны стремиться все детские больницы и поликлиники… Новый хирургический корпус областной детской клинической больницы обещает стать лучшим в России. На нас будут равняться другие регионы", - цитирует пресс-служба палаты слова Дейнеко.

По данным пресс-службы правительства региона, новый хирургический корпус Челябинской областной детской клинической больницы станет самым крупным в УрФО и одним из самых современных в России. В перспективе - это современное шестиэтажное здание, построенное по уникальному, специально разработанному для Челябинска проекту, общей площадью почти 56 тысяч квадратных метров. Здесь оборудуют 16 современных операционных, отделения реанимации, интенсивной терапии и скорой медицинской помощи. Начнут развивать новые направления, в том числе хирургическое восстановление слуха с помощью имплантации, трансплантация органов (почки, печени, легких) и костного мозга. Сейчас за подобной помощью южноуральцы ездят в федеральные центры.