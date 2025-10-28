Глава МИД Белоруссии обсудил с Лавровым вопросы региональной безопасности

МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым обеспечение региональной безопасности в условиях растущей напряженности в Европе, а также ее влияния на Минск, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.