Глава МИД Белоруссии обсудил с Лавровым вопросы региональной безопасности
Глава МИД Белоруссии обсудил с Лавровым вопросы региональной безопасности - РИА Новости, 28.10.2025
Глава МИД Белоруссии обсудил с Лавровым вопросы региональной безопасности
Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым обеспечение региональной безопасности в условиях растущей напряженности в... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T18:30:00+03:00
2025-10-28T18:30:00+03:00
2025-10-28T18:30:00+03:00
белоруссия
россия
европа
максим рыженков
сергей лавров
белоруссия
россия
европа
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
