18:30 28.10.2025
Глава МИД Белоруссии обсудил с Лавровым вопросы региональной безопасности
Глава МИД Белоруссии обсудил с Лавровым вопросы региональной безопасности
Глава МИД Белоруссии обсудил с Лавровым вопросы региональной безопасности

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМаксим Рыженков и Сергей Лавров
Максим Рыженков и Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Максим Рыженков и Сергей Лавров. Архивное фото
МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым обеспечение региональной безопасности в условиях растущей напряженности в Европе, а также ее влияния на Минск, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
Двусторонняя встреча прошла 27 октября на полях третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности.
"С главой внешнеполитического ведомства России обсуждены актуальные вопросы развития двустороннего политического диалога и планы совместных мероприятий. Особое внимание было уделено подготовке к предстоящему заседанию совместной коллегии министерств иностранных дел Беларуси и России. Кроме того, министры подробно остановились на теме обеспечения региональной безопасности в условиях растущей напряженности на европейском континенте, а также ее влияния на Республику Беларусь", - говорится в сообщении.
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Россия и Белоруссия договорились о противодействии агрессии Запада
Вчера, 10:54
 
