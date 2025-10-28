https://ria.ru/20251028/bespilotnik-2051339086.html
ПВО уничтожила четыре украинских беспилотника над Тульской областью
2025-10-28T22:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
тульская область
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
тульская область
ПВО уничтожила четыре украинских беспилотника над Тульской областью
