На Урале заключили под стражу мужчину, убившего жену - РИА Новости, 28.10.2025
20:33 28.10.2025
На Урале заключили под стражу мужчину, убившего жену
На Урале заключили под стражу мужчину, убившего жену - РИА Новости, 28.10.2025
На Урале заключили под стражу мужчину, убившего жену
Мужчина из свердловского Березовского, убивший свою супругу, после чего сдавшийся полиции, заключен под стражу до 25 декабря, сообщает объединенная пресс-служба
2025-10-28T20:33:00+03:00
2025-10-28T20:33:00+03:00
происшествия
россия
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
россия
Новости
происшествия, россия, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ)
На Урале заключили под стражу мужчину, убившего жену

На Урале заключили под стражу до декабря убившего жену мужчину

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт - РИА Новости. Мужчина из свердловского Березовского, убивший свою супругу, после чего сдавшийся полиции, заключен под стражу до 25 декабря, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
"Постановлением суда от 28 октября 2025 года ходатайство следствия удовлетворено. В отношении Хузина Р.А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 25 декабря 2025 года включительно", - говорится в сообщении.
В понедельник старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга сообщил журналистам, что по версии следствия, во второй половине октября обвиняемый, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил супругу ножом. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Согласно материалам дела, поводом для убийства послужил конфликт, возникший, по словам фигуранта, в связи с тем, что жена, придя с работы, высказала ему претензию по поводу неприготовленного ужина.
По его словам, после совершения преступления 56-летний мужчина попытался скрыть тело, однако через несколько дней добровольно сдался правоохранительным органам. Ему уже предъявлено обвинение в убийстве, решается вопрос о его аресте.
Как уточнил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, после расправы ранее несудимый индивидуальный предприниматель в сфере перевозки грузов под воздействием алкоголя намеревался "расчленить тело и надежно спрятать останки".
"Однако хмель быстро выветрился, и у него не хватило решимости довести до конца задуманное, после чего он сам сообщил о случившемся в полицию… Представители МВД при осмотре частного дома, где произошла семейно-бытовая трагедия на почве чрезмерного злоупотребления спиртного объемом 0,7 литра, в печке обнаружили сожженный мобильный телефон жены и другие важные вещдоки", – отметил Горелых.
При этом в жилище был наведен порядок, добавил представитель МВД, никто бы даже не подумал, что здесь произошло, а предполагаемое орудие преступления – большой кухонный нож – сотрудники полиции обнаружили и изъяли.
ПроисшествияРоссияВалерий ГорелыхСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Заголовок открываемого материала