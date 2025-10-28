На Урале заключили под стражу мужчину, убившего жену

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт - РИА Новости. Мужчина из свердловского Березовского, убивший свою супругу, после чего сдавшийся полиции, заключен под стражу до 25 декабря, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

"Постановлением суда от 28 октября 2025 года ходатайство следствия удовлетворено. В отношении Хузина Р.А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 25 декабря 2025 года включительно", - говорится в сообщении.

В понедельник старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга сообщил журналистам, что по версии следствия, во второй половине октября обвиняемый, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил супругу ножом. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Согласно материалам дела, поводом для убийства послужил конфликт, возникший, по словам фигуранта, в связи с тем, что жена, придя с работы, высказала ему претензию по поводу неприготовленного ужина.

По его словам, после совершения преступления 56-летний мужчина попытался скрыть тело, однако через несколько дней добровольно сдался правоохранительным органам. Ему уже предъявлено обвинение в убийстве, решается вопрос о его аресте.

Как уточнил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых , после расправы ранее несудимый индивидуальный предприниматель в сфере перевозки грузов под воздействием алкоголя намеревался "расчленить тело и надежно спрятать останки".

"Однако хмель быстро выветрился, и у него не хватило решимости довести до конца задуманное, после чего он сам сообщил о случившемся в полицию… Представители МВД при осмотре частного дома, где произошла семейно-бытовая трагедия на почве чрезмерного злоупотребления спиртного объемом 0,7 литра, в печке обнаружили сожженный мобильный телефон жены и другие важные вещдоки", – отметил Горелых.