Встреча лидеров России и Сирии помогла развитию отношений, заявил Белоусов - РИА Новости, 28.10.2025
19:32 28.10.2025
Встреча лидеров России и Сирии помогла развитию отношений, заявил Белоусов
Встреча лидеров РФ и Сирии придала дополнительный импульс развитию отношений по линии военных ведомств, отметил глава МО России Андрей Белоусов на встрече с... РИА Новости, 28.10.2025
Встреча лидеров России и Сирии помогла развитию отношений, заявил Белоусов

Белоусов: встреча лидеров России и Сирии помогла отношениям по линии военных

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Встреча лидеров РФ и Сирии придала дополнительный импульс развитию отношений по линии военных ведомств, отметил глава МО России Андрей Белоусов на встрече с министром обороны переходного правительства Сирийской Арабской Республики дивизионным генералом Махрафом Абу Касрой, об этом сообщает Минобороны РФ.
"Глава российского оборонного ведомства отметил, что встреча лидеров двух стран придала дополнительный импульс всестороннему развитию отношений по линии военных ведомств двух стран", - сообщило Минобороны РФ.
Встреча Белоусова с министром обороны переходного правительства Сирии Абу Касрой - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Белоусов провел встречу с министром обороны переходного правительства Сирии
