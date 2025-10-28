Встреча лидеров России и Сирии помогла развитию отношений, заявил Белоусов

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Встреча лидеров РФ и Сирии придала дополнительный импульс развитию отношений по линии военных ведомств, отметил глава МО России Андрей Белоусов на встрече с министром обороны переходного правительства Сирийской Арабской Республики дивизионным генералом Махрафом Абу Касрой, об этом сообщает Минобороны РФ.