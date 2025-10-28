В МИД Белоруссии рассказали, как ЕС решает проблему миграции

МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Евросоюзу легче тратить огромные деньги на ограждения и мины на границе с Белоруссией, чем решать проблему миграции с Минском дипломатическим путем, заявил во вторник белорусский министр иностранных дел Максим Рыженков.

"Мы тоже против нелегальной миграции. Мы, кстати, и против легальной миграции, если она проходит нетрадиционным путем. И нас, конечно же, сегодня очень беспокоит сложившаяся ситуация на белорусской западной границе с ЕС " - сказал Рыженков на тематическом мероприятии, посвященном проблемам миграции, в рамках третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности, которая проходит в белорусской столице 28-29 октября.

По его словам, все нормы применительно к белорусской границе совершенно не соблюдаются.

"В нас видят только врага, навешивают ярлыки какого-то нарушителя. А между тем возводятся на нашей границы заборы многометровой высоты, колючая проволока, рвы копают, драконьи зубы противотанковые выстраивают. Ну и самое неприятное - то, от чего мы думали, что уже давно мы избавились, - тема мин вновь на повестке дня некоторых соседей. Они выходят из соответствующих конвенций и начинают устанавливать мины вдоль границы", - заявил министр.

Он отметил, что ЕС не хочет решать проблему политическими методами.

"Получается сегодня такой вот парадокс, что Европейскому Союзу легче тратить огромные деньги, сотни миллионов, на возведение этих заборов, на минные поля, ставить, под угрозу жизни своих граждан, чужих граждан, чем решать с нами проблемы дипломатическим путем", - сказал Рыженков.

Он заявил, что Белоруссия не является источником нелегальной миграции и не может им быть по определению.