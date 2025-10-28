Рейтинг@Mail.ru
Уровень бедности в Италии достиг максимума за десятилетие
04:44 28.10.2025 (обновлено: 05:02 28.10.2025)
Уровень бедности в Италии достиг максимума за десятилетие
Уровень бедности в Италии достиг максимума за десятилетие
Уровень бедности в Италии при правительстве премьера Джорджи Мелони достиг максимума за десятилетие, следует из анализа РИА Новости данных итальянских... РИА Новости, 28.10.2025
в мире, италия, джорджа мелони, деньги, безработица
Уровень бедности в Италии достиг максимума за десятилетие

Италия
Италия. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Уровень бедности в Италии при правительстве премьера Джорджи Мелони достиг максимума за десятилетие, следует из анализа РИА Новости данных итальянских министерств и статслужбы.

Политик возглавила правительство в октябре 2022 года и стала первой в истории страны женщиной на этом посту. При ее власти в стране провели несколько социальных реформ, в результате которых сократился охват граждан, имеющих право на получение государственной финансовой поддержки.

В результате действий правительства вырос показатель абсолютной бедности. Если до прихода Мелони, в 2021 году, он составлял девять процентов, то за последние три года он вырос на 0,8 процентного пункта, достигнув 9,8 процента. Это максимальный уровень с 2014 года (более ранних данных нет. — Прим. ред.).
При этом относительная бедность, когда потребительские расходы домохозяйства ниже условной черты бедности, за три года выросла до 14,9 процента всего населения. Это максимальное значение с 2017 года, когда показатель достигал 15,4 процента.
Несмотря на рост бедности, безработица снижается. Доля незанятого населения в Италии при Мелони сократилась с 4,5 процента в сентябре 2022 года до 3,5 процента в августе 2025-го.

Одна из причин, почему улучшение ситуации лишь условное, — снижение зарплат. С конца 2021 года по конец прошлого года они сократились в реальном выражении на 4,3 процента.

В 2024 году кабинет нынешнего премьера упразднил ежемесячное пособие для малоимущих, которое выплачивалось с 2019 года. Взамен правительство запустило новую программу, предназначенную лишь для социально уязвимых групп: семей с детьми, людей с инвалидностью и граждан старше 60 лет. Для остальных предусмотрена вспомогательная мера, предусматривающая выплату около 350 евро в месяц при обязательном прохождении курсов или поиска работы.
