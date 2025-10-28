Рейтинг@Mail.ru
В Башкирии главврача осудили за фиктивные данные о пациентах
21:14 28.10.2025
В Башкирии главврача осудили за фиктивные данные о пациентах
происшествия, уфа, республика башкортостан
Происшествия, Уфа, Республика Башкортостан
В Башкирии главврача осудили за фиктивные данные о пациентах

В Уфе главврача осудили на два года за фиктивные данные о пациентах

Статуя Фемиды. Архивное фото
КАЗАНЬ, 28 окт – РИА Новости. Кировский районный суд Уфы приговорил главврача одного из государственных медучреждений к двум годам лишения свободы в колонии-поселении за фиктивные данные о несуществующих пациентах в отчетах и нанесенный бюджету ущерб на 5,6 миллиона рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.
"Приговором суда подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях, сроком на два года", - говорится в сообщении.
Также суд удовлетворил гражданский иск министерства здравоохранения Башкирии на сумму более 5 миллионов рублей.
Следствием и судом установлено, что в 2020 году руководитель медучреждения, зная о срыве плановых показателей госзадания по стационарной помощи, организовал внесение в отчетность фиктивных данных. По его указанию были оформлены 485 подложных медицинских карт на несуществующих пациентов. Благодаря этому в официальном отчете был показан высокий процент выполнения государственного задания (98,1%), тогда как фактический показатель оказался ниже минимально допустимого уровня.
По данным следствия, в результате преступления бюджету республики был причинен ущерб на сумму свыше 5,6 миллиона рублей, а подсудимый незаконно получил премию в размере 321 тысячи рублей.
Вину подсудимый не признал.
Суд также вынес частное постановление в адрес министерства здравоохранения Башкирии с требованиями об устранении нарушений законодательства.
Происшествия
 
 
