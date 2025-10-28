https://ria.ru/20251028/balitskij-2051281558.html
Балицкий рассказал о возвращении жителей Запорожской области
Балицкий рассказал о возвращении жителей Запорожской области - РИА Новости, 28.10.2025
Балицкий рассказал о возвращении жителей Запорожской области
Жители Запорожской области, ранее покинувшие регион, возвращаются обратно, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 28.10.2025
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
днепр (река)
евгений балицкий
запорожская область
россия
днепр (река)
2025
Балицкий рассказал о возвращении жителей Запорожской области
Балицкий: от 14% до 17% населения возвращаются в Запорожскую область