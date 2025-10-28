Рейтинг@Mail.ru
Балицкий рассказал о возвращении жителей Запорожской области
Специальная военная операция на Украине
 
17:56 28.10.2025
Балицкий рассказал о возвращении жителей Запорожской области
Балицкий рассказал о возвращении жителей Запорожской области
Жители Запорожской области, ранее покинувшие регион, возвращаются обратно, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 28.10.2025
Балицкий рассказал о возвращении жителей Запорожской области

Балицкий: от 14% до 17% населения возвращаются в Запорожскую область

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Жители Запорожской области, ранее покинувшие регион, возвращаются обратно, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"От 14 до 17% населения возвращается", - сказал Балицкий во время прямой линии с жителями региона.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
ФСБ показала задержание за госизмену жителя Запорожской области
27 октября, 13:51
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияДнепр (река)Евгений Балицкий
 
 
