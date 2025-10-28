Рейтинг@Mail.ru
Австрия ежедневно нарушает нейтралитет, заявила Кнайсль - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:45 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/avstrija-2051087839.html
Австрия ежедневно нарушает нейтралитет, заявила Кнайсль
Австрия ежедневно нарушает нейтралитет, заявила Кнайсль - РИА Новости, 28.10.2025
Австрия ежедневно нарушает нейтралитет, заявила Кнайсль
Австрия ежедневно нарушает свой нейтралитет, позволяя провозить военные грузы для Украины через свою территорию, выразила мнение в беседе с РИА Новости... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T07:45:00+03:00
2025-10-28T07:45:00+03:00
в мире
австрия
украина
россия
карин кнайсль
сергей лавров
нато
санкт-петербургский государственный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991174982_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e074c83a8a1319be242c72ed1812a40e.jpg
https://ria.ru/20251028/avstriya-2051081845.html
https://ria.ru/20251021/diplomatiya-2049504469.html
https://ria.ru/20251027/rossiya-2050732553.html
австрия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991174982_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_df804490ce5d5f5cb4bb831ad47e02ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, австрия, украина, россия, карин кнайсль, сергей лавров, нато, санкт-петербургский государственный университет, вооруженные силы украины
В мире, Австрия, Украина, Россия, Карин Кнайсль, Сергей Лавров, НАТО, Санкт-Петербургский государственный университет, Вооруженные силы Украины
Австрия ежедневно нарушает нейтралитет, заявила Кнайсль

Кнайсль: Австрия нарушает нейтралитет, пропуская военные грузы для Украины

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкКарин Кнайсль
Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Карин Кнайсль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Австрия ежедневно нарушает свой нейтралитет, позволяя провозить военные грузы для Украины через свою территорию, выразила мнение в беседе с РИА Новости экс-министр иностранных дел республики, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
В октябре Кнайсль заявила, что Швейцария и Австрия де-факто утратили свой нейтралитет. Она объяснила, что утрата нейтрального статуса Веной связана с тем, что через территорию республики идет транзит оружия НАТО для нужд ВСУ, хотя во время прошлых конфликтов австрийские власти никогда этого не допускали.
Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Кнайсль заявила о потере Австрией потенциала переговорной площадки
Вчера, 06:06
"Австрия нарушает свой статус нейтральной державы, например, допуская перевозки военных грузов НАТО через свою территорию. Такого никогда не было в предыдущих конфликтах, с участием НАТО или без него. Де-факто, отказ нейтралитета, если я могу так сказать, происходит каждый день", - сказала агентству экс-министр.
Как уточнила Кнайсль, Австрия должна поддерживать свой нейтралитет, закрепленный на законодательном уровне, однако в действительности страна очень тесно сотрудничает с НАТО.
"Идут дискуссии о более тесном взаимодействии с НАТО, где утверждается, что мы соблюдаем только военный, а не политический нейтралитет. Это полная чепуха, поскольку вы либо нейтральны, либо нет, а с конца февраля-весны 2022 года мы наблюдаем очень странную интерпретацию нейтральности", - заключила руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ.
Австрия 26 октября праздновала национальный день, посвященный провозглашению постоянного нейтралитета государства в 1955 году.
Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Центры дипломатии переместились из Европы на Восток, заявила Кнайсль
21 октября, 04:26
Кнайсль ранее рассказывала, что почти все политические силы в Австрии так или иначе заинтересованы во вступлении страны в НАТО. По мнению экс-главы австрийского МИД, сейчас в политических и военных кругах государства на подъеме идеи трансатлантизма.
Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве отмечали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Оружие последнего дня: Россия дает уроки дипломатии
27 октября, 08:00
 
В миреАвстрияУкраинаРоссияКарин КнайсльСергей ЛавровНАТОСанкт-Петербургский государственный университетВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала