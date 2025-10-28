МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Австрия ежедневно нарушает свой нейтралитет, позволяя провозить военные грузы для Украины через свою территорию, выразила мнение в беседе с РИА Новости экс-министр иностранных дел республики, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

В октябре Кнайсль заявила, что Швейцария Австрия де-факто утратили свой нейтралитет. Она объяснила, что утрата нейтрального статуса Веной связана с тем, что через территорию республики идет транзит оружия НАТО для нужд ВСУ , хотя во время прошлых конфликтов австрийские власти никогда этого не допускали.

"Австрия нарушает свой статус нейтральной державы, например, допуская перевозки военных грузов НАТО через свою территорию. Такого никогда не было в предыдущих конфликтах, с участием НАТО или без него. Де-факто, отказ нейтралитета, если я могу так сказать, происходит каждый день", - сказала агентству экс-министр.

Как уточнила Кнайсль, Австрия должна поддерживать свой нейтралитет, закрепленный на законодательном уровне, однако в действительности страна очень тесно сотрудничает с НАТО.

"Идут дискуссии о более тесном взаимодействии с НАТО, где утверждается, что мы соблюдаем только военный, а не политический нейтралитет. Это полная чепуха, поскольку вы либо нейтральны, либо нет, а с конца февраля-весны 2022 года мы наблюдаем очень странную интерпретацию нейтральности", - заключила руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ

Австрия 26 октября праздновала национальный день, посвященный провозглашению постоянного нейтралитета государства в 1955 году.

Кнайсль ранее рассказывала, что почти все политические силы в Австрии так или иначе заинтересованы во вступлении страны в НАТО. По мнению экс-главы австрийского МИД, сейчас в политических и военных кругах государства на подъеме идеи трансатлантизма.