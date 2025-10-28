МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Австрия ежедневно нарушает свой нейтралитет, позволяя провозить военные грузы для Украины через свою территорию, выразила мнение в беседе с РИА Новости экс-министр иностранных дел республики, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
В октябре Кнайсль заявила, что Швейцария и Австрия де-факто утратили свой нейтралитет. Она объяснила, что утрата нейтрального статуса Веной связана с тем, что через территорию республики идет транзит оружия НАТО для нужд ВСУ, хотя во время прошлых конфликтов австрийские власти никогда этого не допускали.
"Австрия нарушает свой статус нейтральной державы, например, допуская перевозки военных грузов НАТО через свою территорию. Такого никогда не было в предыдущих конфликтах, с участием НАТО или без него. Де-факто, отказ нейтралитета, если я могу так сказать, происходит каждый день", - сказала агентству экс-министр.
Как уточнила Кнайсль, Австрия должна поддерживать свой нейтралитет, закрепленный на законодательном уровне, однако в действительности страна очень тесно сотрудничает с НАТО.
"Идут дискуссии о более тесном взаимодействии с НАТО, где утверждается, что мы соблюдаем только военный, а не политический нейтралитет. Это полная чепуха, поскольку вы либо нейтральны, либо нет, а с конца февраля-весны 2022 года мы наблюдаем очень странную интерпретацию нейтральности", - заключила руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ.
Австрия 26 октября праздновала национальный день, посвященный провозглашению постоянного нейтралитета государства в 1955 году.
Кнайсль ранее рассказывала, что почти все политические силы в Австрии так или иначе заинтересованы во вступлении страны в НАТО. По мнению экс-главы австрийского МИД, сейчас в политических и военных кругах государства на подъеме идеи трансатлантизма.
Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве отмечали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
