Россия изучает возможность принять мероприятия АТЭС, заявил посол

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Россия изучает с КНР и Вьетнамом возможность совместных мероприятий при их председательствах в Азиатско-тихоокеанском экономическом сотрудничестве, в том числе на территории РФ, рассказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.