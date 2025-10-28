Рейтинг@Mail.ru
Россия изучает возможность принять мероприятия АТЭС, заявил посол - РИА Новости, 28.10.2025
03:40 28.10.2025
Россия изучает возможность принять мероприятия АТЭС, заявил посол
Россия изучает возможность принять мероприятия АТЭС, заявил посол
Россия изучает с КНР и Вьетнамом возможность совместных мероприятий при их председательствах в Азиатско-тихоокеанском экономическом сотрудничестве, в том числе... РИА Новости, 28.10.2025
2025
Россия изучает возможность принять мероприятия АТЭС, заявил посол

Бердыев: Россия изучит с Китаем и Вьетнамом возможность принять мероприятия АТЭС

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Россия изучает с КНР и Вьетнамом возможность совместных мероприятий при их председательствах в Азиатско-тихоокеанском экономическом сотрудничестве, в том числе на территории РФ, рассказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
"Впереди председательства (в АТЭС - ред.) наших близких партнеров: Китая в 2026 году и Вьетнама в 2027 году. Прорабатываем с ними возможность организации совместных мероприятий, в том числе на территории России", - сказал собеседник агентства.
Ближайший саммит АТЭС пройдет в южнокорейском Кёнджу с 31 октября по 1 ноября. Российскую делегацию возглавит вице-премьер Алексей Оверчук.
Россия заинтересована вновь стать председателем АТЭС, заявил Бердыев
