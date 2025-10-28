Россия заинтересована вновь стать председателем АТЭС, заявил Бердыев

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Россия заинтересована вновь стать председателем Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества и снова принять саммит этого форума, рассказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
Председателем форума и хозяйкой саммита Россия выступила только однажды - в 2012 году. Тогда саммит состоялся во Владивостоке.
"Естественно, настроены на то, чтобы снова собрать АТЭС у себя. Сейчас в АТЭС уже выстроилась длинная очередь председательств, но мы обязательно найдем в ней свое место", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
Ближайший саммит лидеров экономик АТЭС пройдет в южнокорейском Кёнджу с 31 октября по 1 ноября. Российскую делегацию возглавит вице-премьер Алексей Оверчук.