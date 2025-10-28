Рейтинг@Mail.ru
Россия заинтересована вновь стать председателем АТЭС, заявил Бердыев - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:15 28.10.2025 (обновлено: 04:29 28.10.2025)
https://ria.ru/20251028/ates-2051072588.html
Россия заинтересована вновь стать председателем АТЭС, заявил Бердыев
Россия заинтересована вновь стать председателем АТЭС, заявил Бердыев - РИА Новости, 28.10.2025
Россия заинтересована вновь стать председателем АТЭС, заявил Бердыев
Россия заинтересована вновь стать председателем Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества и снова принять саммит этого форума, рассказал в интервью... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T03:15:00+03:00
2025-10-28T04:29:00+03:00
в мире
россия
владивосток
алексей оверчук
большая двадцатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156041/23/1560412312_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f544e5600bd315e4c841d0b3762a683f.jpg
https://ria.ru/20251026/sammit-2050687934.html
https://ria.ru/20250621/mid-2024493422.html
россия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156041/23/1560412312_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_dc53009c221ca60e78caa6cc8e1e2f18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, владивосток, алексей оверчук, большая двадцатка
В мире, Россия, Владивосток, Алексей Оверчук, Большая двадцатка
Россия заинтересована вновь стать председателем АТЭС, заявил Бердыев

Посол Бердыев: Россия заинтересована вновь председательствовать в АТЭС

© AP Photo / Mark SchiefelbeinФлаги с символикой АТЭС
Флаги с символикой АТЭС - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Флаги с символикой АТЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Россия заинтересована вновь стать председателем Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества и снова принять саммит этого форума, рассказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
Председателем форума и хозяйкой саммита Россия выступила только однажды - в 2012 году. Тогда саммит состоялся во Владивостоке.
Одна из улиц города Куала-Лумпур, Малайзия - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Российская делегация прибыла в Малайзию на Восточноазиатский саммит
26 октября, 12:36
"Естественно, настроены на то, чтобы снова собрать АТЭС у себя. Сейчас в АТЭС уже выстроилась длинная очередь председательств, но мы обязательно найдем в ней свое место", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
Ближайший саммит лидеров экономик АТЭС пройдет в южнокорейском Кёнджу с 31 октября по 1 ноября. Российскую делегацию возглавит вице-премьер Алексей Оверчук.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Россия жестко отвечает на западные выпады в АТЭС, заявили в МИД
21 июня, 13:43
 
В миреРоссияВладивостокАлексей ОверчукБольшая двадцатка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала