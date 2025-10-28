Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области после атаки ВСУ загорелся дом, один человек погиб - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:55 28.10.2025 (обновлено: 23:59 28.10.2025)
https://ria.ru/20251028/ataka-2051344152.html
В Брянской области после атаки ВСУ загорелся дом, один человек погиб
В Брянской области после атаки ВСУ загорелся дом, один человек погиб - РИА Новости, 28.10.2025
В Брянской области после атаки ВСУ загорелся дом, один человек погиб
В Брянской области при пожаре из-за атаки украинского БПЛА погибла мирная жительница, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T23:55:00+03:00
2025-10-28T23:59:00+03:00
брянская область
выгоничский район
александр богомаз
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_27c3978272a155a9ba9b07923d0a89ca.jpg
https://ria.ru/20251027/vsu-2051053702.html
брянская область
выгоничский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:108:2443:1940_1920x0_80_0_0_cfba88f858c918bbfb953240345ce6d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянская область, выгоничский район, александр богомаз, происшествия
Брянская область, Выгоничский район, Александр Богомаз, Происшествия
В Брянской области после атаки ВСУ загорелся дом, один человек погиб

В Брянской области после атаки БПЛА ВСУ загорелся дом, погибла мирная жительница

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В Брянской области при пожаре из-за атаки украинского БПЛА погибла мирная жительница, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
«
"В результате террористической атаки укронацистов с помощью БПЛА в Выгоничском районе произошло возгорание жилого дома. К большому горю погибла мирная жительница. Девочка 14 лет получила ранения", — написал он.
Пострадавшую оперативно доставили в детскую областную больницу, где ей оказали всю необходимую медицинскую помощь.
Богомаз подчеркнул, что семье окажут необходимую поддержку и материальную помощь.
Украинские боевики ежедневно обстреливают и наносят удары дронами по гражданским объектам в российских регионах. Системы ПВО отбивают большинство атак противника.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В Брянской области при ударе БПЛА пострадали три женщины
27 октября, 22:14
 
Брянская областьВыгоничский районАлександр БогомазПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала