https://ria.ru/20251028/ataka-2051344152.html
В Брянской области после атаки ВСУ загорелся дом, один человек погиб
В Брянской области после атаки ВСУ загорелся дом, один человек погиб - РИА Новости, 28.10.2025
В Брянской области после атаки ВСУ загорелся дом, один человек погиб
В Брянской области при пожаре из-за атаки украинского БПЛА погибла мирная жительница, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T23:55:00+03:00
2025-10-28T23:55:00+03:00
2025-10-28T23:59:00+03:00
брянская область
выгоничский район
александр богомаз
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_27c3978272a155a9ba9b07923d0a89ca.jpg
https://ria.ru/20251027/vsu-2051053702.html
брянская область
выгоничский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:108:2443:1940_1920x0_80_0_0_cfba88f858c918bbfb953240345ce6d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, выгоничский район, александр богомаз, происшествия
Брянская область, Выгоничский район, Александр Богомаз, Происшествия
В Брянской области после атаки ВСУ загорелся дом, один человек погиб
В Брянской области после атаки БПЛА ВСУ загорелся дом, погибла мирная жительница