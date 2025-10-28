https://ria.ru/20251028/ataka-2051343711.html
В Северной Осетии и Кабардино-Балкарии объявили опасность атаки БПЛА
В Северной Осетии и Кабардино-Балкарии объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 28.10.2025
В Северной Осетии и Кабардино-Балкарии объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Северной Осетии и Кабардино-Балкарии, сообщили глава республики Сергей Меняйло. РИА Новости, 28.10.2025
В Северной Осетии и Кабардино-Балкарии объявили опасность атаки БПЛА
В Северной Осетии и Кабардино-Балкарии ввели режим беспилотной опасности