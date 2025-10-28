В Белгородской области боец "Орлана" пострадал при атаке ВСУ

БЕЛГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Боец подразделения "Орлан" получил баротравму в результате детонации украинского FPV-дрона в селе Новая Таволжанка Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"ВСУ нанесли удары по пяти муниципалитетам. Пострадал боец подразделения "Орлан". В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка при детонации FPV-дрона наш боец получил баротравму. В городской больнице №2 г. Белгорода мужчине оказана необходимая медицинская помощь. Лечение продолжит амбулаторно", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в селе Терновое в результате прилёта боеприпаса повреждено остекление в трёх частных домах. В селе Белянка от атаки дрона повреждена кабина грузового автомобиля. В посёлке Октябрьский Белгородского района беспилотник атаковал многоквартирный дом. В селе Бессоновка дрон ударил по стоянке предприятия, в селе Николаевка от удара FPV-дрона повреждена линия электропередачи, уточнил губернатор.
По словам Гладкова, автомобиль, инфраструктурный объект, частный дом и ЛЭП повреждены в Валуйском округе в результате атак дронов в селах Тулянка, Долгое, Пристень и посёлке Уразово. В Волоконовском районе село Коновалово подверглось артобстрелу, в посёлке Пятницкое два FPV-дрона атаковали транспортные средства. В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа FPV-дрон сдетонировал на территории фермерского хозяйства, отметил глава области.
22 июня 2022, 17:18