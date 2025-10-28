Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области боец "Орлана" пострадал при атаке ВСУ - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:08 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/ataka-2051285648.html
В Белгородской области боец "Орлана" пострадал при атаке ВСУ
В Белгородской области боец "Орлана" пострадал при атаке ВСУ - РИА Новости, 28.10.2025
В Белгородской области боец "Орлана" пострадал при атаке ВСУ
Боец подразделения "Орлан" получил баротравму в результате детонации украинского FPV-дрона в селе Новая Таволжанка Белгородской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T18:08:00+03:00
2025-10-28T18:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгород
октябрьский
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269897_0:105:3119:1859_1920x0_80_0_0_c9c519145823158273ad0efd07185915.jpg
https://ria.ru/20251028/vsu-2051254087.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
белгород
октябрьский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269897_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_58e962466d9b2b235590749f95201bb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, белгород, октябрьский, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород, Октябрьский, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области боец "Орлана" пострадал при атаке ВСУ

Боец «Орлана» получил баротравму при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Боец подразделения "Орлан" получил баротравму в результате детонации украинского FPV-дрона в селе Новая Таволжанка Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"ВСУ нанесли удары по пяти муниципалитетам. Пострадал боец подразделения "Орлан". В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка при детонации FPV-дрона наш боец получил баротравму. В городской больнице №2 г. Белгорода мужчине оказана необходимая медицинская помощь. Лечение продолжит амбулаторно", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Солдат ВСУ на позиции возле Донецка - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
"Фронта больше нет". На Западе сделали заявление о крахе ВСУ в зоне СВО
Вчера, 16:59
Он добавил, что в селе Терновое в результате прилёта боеприпаса повреждено остекление в трёх частных домах. В селе Белянка от атаки дрона повреждена кабина грузового автомобиля. В посёлке Октябрьский Белгородского района беспилотник атаковал многоквартирный дом. В селе Бессоновка дрон ударил по стоянке предприятия, в селе Николаевка от удара FPV-дрона повреждена линия электропередачи, уточнил губернатор.
По словам Гладкова, автомобиль, инфраструктурный объект, частный дом и ЛЭП повреждены в Валуйском округе в результате атак дронов в селах Тулянка, Долгое, Пристень и посёлке Уразово. В Волоконовском районе село Коновалово подверглось артобстрелу, в посёлке Пятницкое два FPV-дрона атаковали транспортные средства. В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа FPV-дрон сдетонировал на территории фермерского хозяйства, отметил глава области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородОктябрьскийВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала