В Брянской области при ударе дронов-камикадзе ранен мирный житель
Мирный житель получил ранения в Брянской области при ударе дронов-камикадзе ВСУ по автомобилю, сообщил глава региона Александр Богомаз. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T06:49:00+03:00
2025-10-28T06:49:00+03:00
2025-10-28T06:49:00+03:00
происшествия
брянская область
погарский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
брянская область
погарский район
Происшествия, Брянская область, Погарский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
