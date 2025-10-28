Рейтинг@Mail.ru
28.10.2025
В Брянской области при ударе дронов-камикадзе ранен мирный житель
06:49 28.10.2025
В Брянской области при ударе дронов-камикадзе ранен мирный житель
В Брянской области при ударе дронов-камикадзе ранен мирный житель
Мирный житель получил ранения в Брянской области при ударе дронов-камикадзе ВСУ по автомобилю, сообщил глава региона Александр Богомаз.
происшествия
брянская область
погарский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
брянская область
погарский район
2025
Брянская область, Погарский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
В Брянской области при ударе дронов-камикадзе ранен мирный житель

В Брянской области при ударе дронов ВСУ по автомобилю ранен мужчина

Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в Брянской области при ударе дронов-камикадзе ВСУ по автомобилю, сообщил глава региона Александр Богомаз.
"Очередной варварский удар ВСУ нанесли с помощью дронов-камикадзе по движущемуся автомобилю вблизи поселка Погар Погарского района. В результате террористических действий укронацистов, к сожалению, ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь. Автомобиль получил механические повреждения", - написал Богомаз в Telegram-канале.
Брянская область, Погарский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
 
 
