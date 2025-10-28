Рейтинг@Mail.ru
Председательство в АСЕАН официально передали Филиппинам - РИА Новости, 28.10.2025
14:27 28.10.2025
Председательство в АСЕАН официально передали Филиппинам
Председательство в альянсе стран АСЕАН официально перешло к Филиппинам, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T14:27:00+03:00
2025-10-28T14:27:00+03:00
в мире, малайзия, филиппины, куала-лумпур, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), евросоюз
В мире, Малайзия, Филиппины, Куала-Лумпур, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), Евросоюз
© AP Photo / Vincent ThianЛоготип АСЕАН на фоне башен-близнецов Петронас в Малайзии
© AP Photo / Vincent Thian
Логотип АСЕАН на фоне башен-близнецов Петронас в Малайзии. Архивное фото
КУАЛА-ЛУМПУР, 28 окт - РИА Новости. Председательство в альянсе стран АСЕАН официально перешло к Филиппинам, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония передачи председательства от Малайзии к Филиппинам прошла в завершающий день мероприятий саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре.
"Президенту Филиппин - удачи", - заявил премьер Малайзии Анвар Ибрагим, передавая председательство.
В состав АСЕАН входят Малайзия, Индонезия, Филиппины, Сингапур, Бруней, Таиланд, Вьетнам, Лаос, Камбоджа и Мьянма, а начиная с этого года - Восточный Тимор.
Диалоговыми партнерами АСЕАН являются Китай, Россия, США, Индия, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Япония, Южная Корея, ЕС и Великобритания.
Флаг Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) у Конгресс-центра в Сочи - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
АСЕАН и Китай подписали обновленную версию соглашения о свободной торговле
Вчера, 04:48
 
В миреМалайзияФилиппиныКуала-ЛумпурАнвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)Евросоюз
 
 
