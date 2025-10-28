https://ria.ru/20251028/asean-2051199476.html
Председательство в АСЕАН официально передали Филиппинам
Председательство в альянсе стран АСЕАН официально перешло к Филиппинам, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.10.2025
