Суд заочно арестовал обвиняемого в убийстве режиссера Политика

МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Суд в Москве заочно арестовал обвиняемого в убийстве кинооператора и режиссера Сергея Политика, сообщает столичная прокуратура.
"С учетом позиции Перовской межрайонной прокуратуры суд заочно избрал в отношении фигуранта уголовного дела об убийстве Сергея Политика меру пресечения в виде заключения под стражу. Действия 33-летнего злоумышленника квалифицированы по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), ему заочно предъявлено обвинение в совершении убийства", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 18 октября обвиняемый у парадной жилого дома на улице Сталеваров в ходе внезапно возникшего конфликта на бытовой почве нанес ранее незнакомому ему Политику не менее одного удара ножом в грудь, после чего скрылся с места происшествия. Потерпевший был доставлен в одну из городских больниц, где скончался.
Фигурант объявлен в розыск.
