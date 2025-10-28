Рейтинг@Mail.ru
Суд заочно арестовал обвиняемого в убийстве режиссера Политика - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:27 28.10.2025 (обновлено: 17:45 28.10.2025)
https://ria.ru/20251028/arest-2051235521.html
Суд заочно арестовал обвиняемого в убийстве режиссера Политика
Суд заочно арестовал обвиняемого в убийстве режиссера Политика - РИА Новости, 28.10.2025
Суд заочно арестовал обвиняемого в убийстве режиссера Политика
Суд в Москве заочно арестовал обвиняемого в убийстве кинооператора и режиссера Сергея Политика, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T16:27:00+03:00
2025-10-28T17:45:00+03:00
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
https://ria.ru/20251024/muzhchina-2050276086.html
https://ria.ru/20251022/moskva-2049883339.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Суд заочно арестовал обвиняемого в убийстве режиссера Политика

Суд заочно арестовал обвиняемого в убийстве кинооператора и режиссера Политика

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Суд в Москве заочно арестовал обвиняемого в убийстве кинооператора и режиссера Сергея Политика, сообщает столичная прокуратура.
"С учетом позиции Перовской межрайонной прокуратуры суд заочно избрал в отношении фигуранта уголовного дела об убийстве Сергея Политика меру пресечения в виде заключения под стражу. Действия 33-летнего злоумышленника квалифицированы по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), ему заочно предъявлено обвинение в совершении убийства", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
В Новгородской области мужчину убили и закопали в лесу
24 октября, 09:43
По версии следствия, 18 октября обвиняемый у парадной жилого дома на улице Сталеваров в ходе внезапно возникшего конфликта на бытовой почве нанес ранее незнакомому ему Политику не менее одного удара ножом в грудь, после чего скрылся с места происшествия. Потерпевший был доставлен в одну из городских больниц, где скончался.
Фигурант объявлен в розыск.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
В Москве двое в масках убили мужчину
22 октября, 16:25
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала