Суд заочно арестовал обвиняемого в убийстве режиссера Политика

По версии следствия, 18 октября обвиняемый у парадной жилого дома на улице Сталеваров в ходе внезапно возникшего конфликта на бытовой почве нанес ранее незнакомому ему Политику не менее одного удара ножом в грудь, после чего скрылся с места происшествия. Потерпевший был доставлен в одну из городских больниц, где скончался.