Капитализация Apple впервые превысила отметку в четыре триллиона долларов
Капитализация Apple впервые превысила отметку в четыре триллиона долларов - РИА Новости, 28.10.2025
Капитализация Apple впервые превысила отметку в четыре триллиона долларов
Американская компания Apple стала третьей в истории, чья капитализация превысила четыре триллиона долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 28.10.2025
