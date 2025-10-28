Рейтинг@Mail.ru
Капитализация Apple впервые превысила отметку в четыре триллиона долларов
16:44 28.10.2025 (обновлено: 17:38 28.10.2025)
Капитализация Apple впервые превысила отметку в четыре триллиона долларов
Капитализация Apple впервые превысила отметку в четыре триллиона долларов - РИА Новости, 28.10.2025
Капитализация Apple впервые превысила отметку в четыре триллиона долларов
Американская компания Apple стала третьей в истории, чья капитализация превысила четыре триллиона долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 28.10.2025
РИА Новости
2025
РИА Новости
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
РИА Новости
экономика, apple, microsoft corporation
Экономика, Apple, Microsoft Corporation
Капитализация Apple впервые превысила отметку в четыре триллиона долларов

Капитализация Apple впервые превысила $4 трлн

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Американская компания Apple стала третьей в истории, чья капитализация превысила четыре триллиона долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 16:38 мск цена акций Apple росла на 0,05 процента — до 268,8 доллара за штуку. Минутами ранее показатель подскочил до исторического максимума в 269,87 доллара, таким образом, капитализация компании достигала 4,005 триллиона долларов.
Ранее эту планку преодолели Nvidia и Microsoft.
