В Кремле прокомментировали идею создания альянса Венгрии, Словакии и Чехии
12:46 28.10.2025 (обновлено: 12:56 28.10.2025)
В Кремле прокомментировали идею создания альянса Венгрии, Словакии и Чехии
В Кремле прокомментировали идею создания альянса Венгрии, Словакии и Чехии - РИА Новости, 28.10.2025
В Кремле прокомментировали идею создания альянса Венгрии, Словакии и Чехии
В ЕС есть страны, которые преследуют цели защиты интересов собственных народов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможное... РИА Новости, 28.10.2025
В Кремле прокомментировали идею создания альянса Венгрии, Словакии и Чехии

Песков: в ЕС есть страны, которые преследуют цели собственных народов

© РИА Новости / Алексей МайшевВид на башни Московского Кремля
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 28.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Вид на башни Московского Кремля. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В ЕС есть страны, которые преследуют цели защиты интересов собственных народов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможное создании альянса Венгрии, Словакии и Чехии.
"Но есть также ...все-таки группа государств, которые преследуют цель защиты своих собственных интересов, интересов своих народов", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как Кремль оценивает заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана расширить сотрудничество с лидером движения ANO в Чехии ("Акция недовольных граждан") Андреем Бабишем и премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
Венгрия хочет объединить усилия с Чехией и Словакией для формирования скептически относящегося к Украине альянса в Евросоюзе, сообщает издание Politico со ссылкой на политического директора премьер-министра Венгрии Балажа Орбана.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Действия ЕС возымеют очень негативный эффект, заявил Песков
Вчера, 12:36
 
