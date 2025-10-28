https://ria.ru/20251028/almazy-2051206240.html
Минфин планирует закупить алмазы у "Алросы" в Гохран
Минфин планирует закупить алмазы у "Алросы" в Гохран - РИА Новости, 28.10.2025
Минфин планирует закупить алмазы у "Алросы" в Гохран
Минфин РФ планирует закупить небольшой объем алмазов у "Алросы" в Гохран до конца года, следует из слов заместителя министра финансов Алексея Моисеева
2025-10-28T14:37:00+03:00
2025-10-28T14:37:00+03:00
2025-10-28T14:37:00+03:00
Минфин планирует закупить алмазы у "Алросы" в Гохран
Минфин планирует закупить алмазы у "Алросы" в Гохран до конца года
КАЗАНЬ, 28 окт - РИА Новости. Минфин РФ планирует закупить небольшой объем алмазов у "Алросы" в Гохран до конца года, следует из слов заместителя министра финансов Алексея Моисеева журналистам в кулуарах инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
Ранее в сентябре он сообщал, что Минфин РФ
поставил на паузу закупку алмазов в Гохран для поддержки "Алросы
", так как, по его словам, компания пока самостоятельно справляется с кризисом в отрасли.
"Знаете, мы сейчас, да, мы сейчас финализируем, там какое-то количество закупим. Но пока мы, так, аккуратно, мы считаем, что мы в целом конструктивно смотрим на рынок, поэтому это количество будет не очень большое", - ответил он на вопрос о том, возобновил ли Минфин закупки алмазов в Гохран у "Алросы" .
"Пока нет, пока еще формируем. В рамках бюджета обычно формируется общий объем закупок, а уже его распределение между драгметаллами и драгкамнями происходит уже обычно в январе, уже это следующий год, поэтому вот тогда и скажу", - добавил Моисеев
, говоря о планах по закупкам на следующий год.