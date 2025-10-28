Рейтинг@Mail.ru
Минфин планирует закупить алмазы у "Алросы" в Гохран - РИА Новости, 28.10.2025
14:37 28.10.2025
Минфин планирует закупить алмазы у "Алросы" в Гохран
Минфин планирует закупить алмазы у "Алросы" в Гохран - РИА Новости, 28.10.2025
Минфин планирует закупить алмазы у "Алросы" в Гохран
Минфин РФ планирует закупить небольшой объем алмазов у "Алросы" в Гохран до конца года, следует из слов заместителя министра финансов Алексея Моисеева... РИА Новости, 28.10.2025
экономика, алексей моисеев, министерство финансов рф (минфин россии), алроса
Экономика, Алексей Моисеев, Министерство финансов РФ (Минфин России), Алроса
Минфин планирует закупить алмазы у "Алросы" в Гохран

Минфин планирует закупить алмазы у "Алросы" в Гохран до конца года

Центр сортировки алмазов акционерной компании "Алроса"
Центр сортировки алмазов акционерной компании Алроса - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Александр Уткин
Перейти в медиабанк
Центр сортировки алмазов акционерной компании "Алроса". Архивное фото
КАЗАНЬ, 28 окт - РИА Новости. Минфин РФ планирует закупить небольшой объем алмазов у "Алросы" в Гохран до конца года, следует из слов заместителя министра финансов Алексея Моисеева журналистам в кулуарах инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
Ранее в сентябре он сообщал, что Минфин РФ поставил на паузу закупку алмазов в Гохран для поддержки "Алросы", так как, по его словам, компания пока самостоятельно справляется с кризисом в отрасли.
"Знаете, мы сейчас, да, мы сейчас финализируем, там какое-то количество закупим. Но пока мы, так, аккуратно, мы считаем, что мы в целом конструктивно смотрим на рынок, поэтому это количество будет не очень большое", - ответил он на вопрос о том, возобновил ли Минфин закупки алмазов в Гохран у "Алросы" .
"Пока нет, пока еще формируем. В рамках бюджета обычно формируется общий объем закупок, а уже его распределение между драгметаллами и драгкамнями происходит уже обычно в январе, уже это следующий год, поэтому вот тогда и скажу", - добавил Моисеев, говоря о планах по закупкам на следующий год.
Экономика Алексей Моисеев Министерство финансов РФ (Минфин России) Алроса
 
 
