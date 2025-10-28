Адвокат опровергла данные о телефонном разговоре Аллаярова с полицейским

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Записи телефонного разговора редактора свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова со своим дядей-полицейским Андреем Карповым, которая могла бы подтверждать просьбу журналиста предоставлять ему сводки, в уголовном деле нет, а Карпов неоднократно менял показания по этому поводу, утверждает РИА Новости адвокат Аллаярова Светлана Герасимова.

Во вторник в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга пройдет второе заседание по делу Аллаярова.

Процесс стартовал 23 октября, на него пришли порядка 40 журналистов - как коллег из URA.RU , так и из других СМИ. Тогда в первые минуты заседания представитель прокуратуры заявил о необходимости продления ареста Аллаярову на полгода – ходатайство судья Юлия Меркулова удовлетворила и продлила нахождение редактора в СИЗО до 13 апреля 2026 года. Позднее этот же суд продлил домашний арест до 13 февраля 2026 года экс-начальнику отдела уголовного розыска отделения полиции №10 столицы Урала Андрею Карпову, которому предъявлено обвинение в превышении полномочий и получении взятки от журналиста.

Как сообщала прокуратура региона, Аллаяров в телефонном разговоре предложил своему дяде Андрею Карпову, бывшему на тот момент начальником отдела уголовного розыска, вознаграждение за передачу оперативных криминальных сводок "для последующих публикаций на сайте информагентства", тот согласился, отмечали в надзорном ведомстве. Следствие утверждает, что с мая 2024 по март 2025 года за незаконное получение оперативных сводок Аллаяров передал Карпову взятку в 120 тысяч рублей как лично, так и путем зачисления на банковские карты Карпова и членов его семьи, которыми тот пользовался.

"Нет, записи телефонного разговора нет", – ответила Герасимова на вопрос, есть ли в уголовном деле редактора данная запись, так как следствие говорило про то, что Аллаяров по телефону договорился о предоставлении сводок.

Она добавила, что Карпов неоднократно менял показания по поводу просьбы Аллаярова.

"Сначала были только показания Карпова, что он передал Денису Аллаярову 20 тысяч рублей, потом появились переводы бабушке Дениса и жене Карпова. Причем переводов было несколько, а следствие взяло не все. По какой причине следствие поверило, что часть денег действительно подарки и помощь, а другие "взятки", нам непонятно. Бабушку на допрос к следователю привозил сам Карпов. Кроме показаний Карпова, который заключил сделку со следствием, в материалах дела ничего нет… Надеемся на справедливое судебное разбирательство", – продолжила собеседница агентства.

Ранее в издании URA.RU подчеркивали, что "взятками" следствие называет переводы Аллаярова своим родным бабушке и тете. При этом, по заявлению редакции, экс-полицейский Карпов получал деньги, но совсем "от другого представителя екатеринбургского СМИ".