Адвокат опровергла данные о телефонном разговоре Аллаярова с полицейским
10:20 28.10.2025 (обновлено: 10:21 28.10.2025)
Адвокат опровергла данные о телефонном разговоре Аллаярова с полицейским
2025-10-28T10:20:00+03:00
2025-10-28T10:21:00+03:00
происшествия
екатеринбург
урал
Адвокат опровергла данные о телефонном разговоре Аллаярова с полицейским

Герасимова: записи разговора редактора URA.RU Аллаярова с Карповым нет в деле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Записи телефонного разговора редактора свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова со своим дядей-полицейским Андреем Карповым, которая могла бы подтверждать просьбу журналиста предоставлять ему сводки, в уголовном деле нет, а Карпов неоднократно менял показания по этому поводу, утверждает РИА Новости адвокат Аллаярова Светлана Герасимова.
Во вторник в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга пройдет второе заседание по делу Аллаярова.
Редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров в суде - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Редактору URA.RU предъявили новые обвинения
2 сентября, 13:41
Процесс стартовал 23 октября, на него пришли порядка 40 журналистов - как коллег из URA.RU, так и из других СМИ. Тогда в первые минуты заседания представитель прокуратуры заявил о необходимости продления ареста Аллаярову на полгода – ходатайство судья Юлия Меркулова удовлетворила и продлила нахождение редактора в СИЗО до 13 апреля 2026 года. Позднее этот же суд продлил домашний арест до 13 февраля 2026 года экс-начальнику отдела уголовного розыска отделения полиции №10 столицы Урала Андрею Карпову, которому предъявлено обвинение в превышении полномочий и получении взятки от журналиста.
Как сообщала прокуратура региона, Аллаяров в телефонном разговоре предложил своему дяде Андрею Карпову, бывшему на тот момент начальником отдела уголовного розыска, вознаграждение за передачу оперативных криминальных сводок "для последующих публикаций на сайте информагентства", тот согласился, отмечали в надзорном ведомстве. Следствие утверждает, что с мая 2024 по март 2025 года за незаконное получение оперативных сводок Аллаяров передал Карпову взятку в 120 тысяч рублей как лично, так и путем зачисления на банковские карты Карпова и членов его семьи, которыми тот пользовался.
"Нет, записи телефонного разговора нет", – ответила Герасимова на вопрос, есть ли в уголовном деле редактора данная запись, так как следствие говорило про то, что Аллаяров по телефону договорился о предоставлении сводок.
Она добавила, что Карпов неоднократно менял показания по поводу просьбы Аллаярова.
Обыски в головном офисе агентства URA.RU в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Обыск в свердловской редакции URA.RU продлился пять часов
5 июня, 21:07
"Сначала были только показания Карпова, что он передал Денису Аллаярову 20 тысяч рублей, потом появились переводы бабушке Дениса и жене Карпова. Причем переводов было несколько, а следствие взяло не все. По какой причине следствие поверило, что часть денег действительно подарки и помощь, а другие "взятки", нам непонятно. Бабушку на допрос к следователю привозил сам Карпов. Кроме показаний Карпова, который заключил сделку со следствием, в материалах дела ничего нет… Надеемся на справедливое судебное разбирательство", – продолжила собеседница агентства.
Ранее в издании URA.RU подчеркивали, что "взятками" следствие называет переводы Аллаярова своим родным бабушке и тете. При этом, по заявлению редакции, экс-полицейский Карпов получал деньги, но совсем "от другого представителя екатеринбургского СМИ".
Суд арестовал Аллаярова 6 июня, в тот же день Карпова отправили под домашний арест. Аллаяров свою вину не признает. Как поясняли РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона, Карпов заключил досудебное соглашение и пошел на сделку со следствием.
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
