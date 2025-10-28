Рейтинг@Mail.ru
10:09 28.10.2025
Суд завел дело об уклонении Акунина* от исполнения обязанностей иноагента

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента в отношении писателя Бориса Акунина (Григорий Чхартишвили, признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) поступило в Таганский суд Москвы для рассмотрения по существу, свидетельствуют данные инстанции, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Уголовное дело зарегистрировано 27 октября 2025 года. Подсудимый: Чхартишвили Г.Ш.", - следует из данных.
Минобрнауки опровергло информацию о запрете книг Акунина* для студентов
31 июля, 15:47
31 июля, 15:47
* Признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов.
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
