Суд завел дело об уклонении Акунина* от исполнения обязанностей иноагента

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента в отношении писателя Бориса Акунина (Григорий Чхартишвили, признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) поступило в Таганский суд Москвы для рассмотрения по существу, свидетельствуют данные инстанции, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.