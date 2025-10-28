https://ria.ru/20251028/akunin-2051102734.html
Суд завел дело об уклонении Акунина* от исполнения обязанностей иноагента
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента в отношении писателя Бориса Акунина (Григорий Чхартишвили, признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) поступило в Таганский суд Москвы для рассмотрения по существу, свидетельствуют данные инстанции, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Уголовное дело зарегистрировано 27 октября 2025 года. Подсудимый: Чхартишвили Г.Ш.", - следует из данных.
* Признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов.