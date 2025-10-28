Рейтинг@Mail.ru
В ЕС заявили, что Украина сможет получить кредит за счет российских активов - РИА Новости, 28.10.2025
07:43 28.10.2025 (обновлено: 12:12 28.10.2025)
В ЕС заявили, что Украина сможет получить кредит за счет российских активов
В ЕС заявили, что Украина сможет получить кредит за счет российских активов - РИА Новости, 28.10.2025
В ЕС заявили, что Украина сможет получить кредит за счет российских активов
В Евросоюзе уверены, что Украина сможет получить кредит за счет замороженных российских активов, пишет Politico. РИА Новости, 28.10.2025
В ЕС заявили, что Украина сможет получить кредит за счет российских активов

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и ЕС
Флаги Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В Евросоюзе уверены, что Украина сможет получить кредит за счет замороженных российских активов, пишет Politico.
"Вопрос не в том, будет ли он предоставлен, а в том, когда он будет предоставлен", — приводит издание слова неназванного чиновника ЕС.
Новый посол Франции в России Николя де Ривьер прибыл в Россию - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Французский посол сделал громкое заявление о российских активах
14 октября, 10:43
Глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил Politico, что ожидает прогресса по этому вопросу на следующем заседании Евросовета 18 декабря.
На недавнем саммите страны Европейского союза не смогли согласовать предложение Еврокомиссии по использованию активов.
Глава Европейского совета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
"Дорого обойдется". На Западе испугались из-за аферы с российскими активами
20 октября, 20:20

В сентябре глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Украине новый кредит, используя замороженные активы. Она подчеркнула, что Киев будет обязан вернуть этот заем только в том случае, если Москва выплатит "репарации". В то же время внутри Евросоюза отсутствует согласие по этому вопросу. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что идеи о выплате Россией неких репараций оторваны от реальности.

Со своей стороны, премьер Бельгии Барт де Вевер позже призвал ЕС готовиться к искам от западных компаний, которые потеряют средства в России в случае ее ответа на использование суверенных активов.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Фон дер Ляйен сделала новый выпад в адрес России
24 октября, 20:38

Ситуация с замороженными средствами

После начала спецоперации ЕС и страны "Большой семерки" заблокировали почти половину валютных резервов России. Более 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии, что ЕС с января по июль перевел Киеву 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.
В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, отмечая, что Европейский союз нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы.
В качестве ответной меры Россия также ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Раскрыты потери ЕС в случае конфискации активов России
25 октября, 07:18
 
В миреЛитваСанкции в отношении РоссииЕврокомиссияУкраинаРоссияЕвросоюз
 
 
