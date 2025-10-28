В ЕС заявили, что Украина сможет получить кредит за счет российских активов

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В Евросоюзе уверены, что Украина сможет получить кредит за счет замороженных российских активов, пишет Politico.

"Вопрос не в том, будет ли он предоставлен, а в том, когда он будет предоставлен", — приводит издание слова неназванного чиновника ЕС

Глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил Politico, что ожидает прогресса по этому вопросу на следующем заседании Евросовета 18 декабря.

На недавнем саммите страны Европейского союза не смогли согласовать предложение Еврокомиссии по использованию активов.

В сентябре глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Украине новый кредит, используя замороженные активы. Она подчеркнула, что Киев будет обязан вернуть этот заем только в том случае, если Москва выплатит "репарации". В то же время внутри Евросоюза отсутствует согласие по этому вопросу. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что идеи о выплате Россией неких репараций оторваны от реальности.

Со своей стороны, премьер Бельгии Барт де Вевер позже призвал ЕС готовиться к искам от западных компаний, которые потеряют средства в России в случае ее ответа на использование суверенных активов.

Ситуация с замороженными средствами

После начала спецоперации ЕС и страны " Большой семерки " заблокировали почти половину валютных резервов России. Более 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии, что ЕС с января по июль перевел Киеву 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.

В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, отмечая, что Европейский союз нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы.