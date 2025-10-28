СМИ раскрыли подробности смерти актера Романа Попова

Роман Попов известен по множеству ролей, в первую очередь Игоря Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки". Кроме того, он снимался в таких фильмах и сериалах, как "Детективное агентство Мухича", "Девушки бывают разные", "Каникулы президента", "Любовь в нерабочие недели", "Любовь в жаркие недели", "Бумеранг", "Убить босса" и других.