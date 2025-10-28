https://ria.ru/20251028/akter-2051226536.html
СМИ раскрыли подробности смерти актера Романа Попова
СМИ раскрыли подробности смерти актера Романа Попова - РИА Новости, 28.10.2025
СМИ раскрыли подробности смерти актера Романа Попова
Перед смертью актер Роман Попов находился в коме, пишет Telegram-канал Mash. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T15:59:00+03:00
2025-10-28T15:59:00+03:00
2025-10-28T17:04:00+03:00
роман попов (актер)
культура
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051200380_0:117:2828:1707_1920x0_80_0_0_953a7fe053fe0c014f34d0246772ab8b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051200380_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a73e5173f41ddb388f4d46e9936097e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман попов (актер), культура, новости культуры
Роман Попов (актер), Культура, Новости культуры
СМИ раскрыли подробности смерти актера Романа Попова
Mash: Роман Попов перед смертью был в коме в крайне тяжелом состоянии
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.
Перед смертью актер Роман Попов находился в коме, пишет Telegram-канал Mash
.
"Организм Попова
не реагировал на лечение", — отметило издание.
По данным СМИ, состояние актера было крайне тяжелым, он находился на аппарате жизнеобеспечения.
О смерти Романа Попова 28 октября РИА Новости сообщил шоумен Оганес Григорян.
В августе актер рассказал, что спустя семь лет у него случился рецидив рака головного мозга. Он практически ослеп и вынужден передвигаться и есть с чужой помощью.
Роман Попов известен по множеству ролей, в первую очередь Игоря Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки". Кроме того, он снимался в таких фильмах и сериалах, как "Детективное агентство Мухича", "Девушки бывают разные", "Каникулы президента", "Любовь в нерабочие недели", "Любовь в жаркие недели", "Бумеранг", "Убить босса" и других.