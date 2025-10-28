Рейтинг@Mail.ru
Умер актер Роман Попов
Культура
Культура
 
14:36 28.10.2025 (обновлено: 18:07 28.10.2025)
Умер актер Роман Попов
Актер Роман Попов скончался на 41-м году жизни, сообщил РИА Новости шоумен Оганес Григорян. РИА Новости, 28.10.2025
Новости
роман попов (актер), новости культуры
Культура, Роман Попов (актер), Новости культуры
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Актер Роман Попов скончался на 41-м году жизни, сообщил РИА Новости шоумен Оганес Григорян.
"Да, к сожалению, это правда", — сказал собеседник агентства.
В августе актер рассказал, что спустя семь лет у него случился рецидив рака головного мозга. По словам Романа, он практически ослеп и вынужден передвигаться и есть с чужой помощью.

Роман Попов известен по множеству ролей, но в первую очередь — Игоря Мухича из сериала "Полицейский с Рублевки". Кроме того, он снимался в таких фильмах и сериалах, как "Детективное агентство Мухича", "Девушки бывают разные", "Каникулы президента", "Любовь в нерабочие недели", "Любовь в жаркие недели", "Бумеранг", "Убить босса" и других.
Культура
 
 
