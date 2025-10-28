Рейтинг@Mail.ru
СМИ: агент США пытался завербовать венесуэльского пилота для ареста Мадуро - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:39 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/agent-2051296675.html
СМИ: агент США пытался завербовать венесуэльского пилота для ареста Мадуро
СМИ: агент США пытался завербовать венесуэльского пилота для ареста Мадуро - РИА Новости, 28.10.2025
СМИ: агент США пытался завербовать венесуэльского пилота для ареста Мадуро
Агент министерства внутренней безопасности США Эдвин Лопес пытался завербовать пилота ВВС Венесуэлы Битнера Вильегаса, чтобы тот доставил президента этой... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T18:39:00+03:00
2025-10-28T18:39:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
санто-доминго
николас мадуро
дональд трамп
центральное разведывательное управление (цру)
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155910/54/1559105447_0:63:3419:1986_1920x0_80_0_0_08e716866f3c87c9616f5ca703c29f6d.jpg
https://ria.ru/20251028/venesuela-2051075119.html
https://ria.ru/20251015/venesuela-2048499612.html
https://ria.ru/20250808/glava-2034056377.html
сша
венесуэла
санто-доминго
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155910/54/1559105447_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_e5a9c0c8d6518b8199ae6909eb276a50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, санто-доминго, николас мадуро, дональд трамп, центральное разведывательное управление (цру), nbc
В мире, США, Венесуэла, Санто-Доминго, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), NBC
СМИ: агент США пытался завербовать венесуэльского пилота для ареста Мадуро

AP: агент США пытался завербовать пилота ВВС Венесуэлы для ареста Мадуро

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Агент министерства внутренней безопасности США Эдвин Лопес пытался завербовать пилота ВВС Венесуэлы Битнера Вильегаса, чтобы тот доставил президента этой южноамериканской страны Николаса Мадуро до места его последующего ареста американскими силовиками, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"В мае 2024 года в аэропорту для VIP-пассажиров в Санто-Доминго Лопес сделал предложение пилоту Мадуро: в обмен на перенаправление рейса президента в место, где его могли бы арестовать власти США, летчик стал бы очень богатым человеком и заслужил бы любовь миллионов венесуэльцев", - говорится в публикации.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
ЦРУ готовило провокацию в водах Венесуэлы, заявил Мадуро
Вчера, 04:22
Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники указывает на то, что местом возможного ареста Мадуро могла стать Доминиканская Республика, Пуэрто-Рико и база ВМС США в Гуантанамо.
В материале сообщается, что Вильегас на предложение не согласился, но обменялся с Лопесом контактами. По информации Ассошиэйтед Пресс, в августе Лопес вновь пытался завербовать пилота, намекая в переписке на возможность получить 50 миллионов долларов, объявленных властями США за помощь в поимке Мадуро.
"Эта операция демонстрирует масштаб — и, зачастую, небрежность — многолетних усилий США, направленных на свержение Мадуро", - отмечается в статье.
Президент США Дональд Трампа ранее подтвердил журналистам информацию газеты New York Times, которая сообщила, что Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в Венесуэле с целью дестабилизации правительства Мадуро. Правительство Венесуэлы осудило это заявление Трампа, назвав его утверждения "грубейшим нарушением международного права".
Каракас - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
СМИ узнали о секретных планах ЦРУ в Венесуэле
15 октября, 23:05
В сентябре-октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский канал NBC сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы, такие удары могут начаться уже через несколько недель.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.
Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
МИД Венесуэлы ответил на заявление США о награде за арест Мадуро
8 августа, 04:16
 
В миреСШАВенесуэлаСанто-ДомингоНиколас МадуроДональд ТрампЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)NBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала