СМИ: агент США пытался завербовать венесуэльского пилота для ареста Мадуро

МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Агент министерства внутренней безопасности США Эдвин Лопес пытался завербовать пилота ВВС Венесуэлы Битнера Вильегаса, чтобы тот доставил президента этой южноамериканской страны Николаса Мадуро до места его последующего ареста американскими силовиками, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

В материале сообщается, что Вильегас на предложение не согласился, но обменялся с Лопесом контактами. По информации Ассошиэйтед Пресс, в августе Лопес вновь пытался завербовать пилота, намекая в переписке на возможность получить 50 миллионов долларов, объявленных властями США за помощь в поимке Мадуро.