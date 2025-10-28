СМИ: агент США пытался завербовать венесуэльского пилота для ареста Мадуро

МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Агент министерства внутренней безопасности США Эдвин Лопес пытался завербовать пилота ВВС Венесуэлы Битнера Вильегаса, чтобы тот доставил президента этой южноамериканской страны Николаса Мадуро до места его последующего ареста американскими силовиками, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"В мае 2024 года в аэропорту для VIP-пассажиров в Санто-Доминго Лопес сделал предложение пилоту Мадуро: в обмен на перенаправление рейса президента в место, где его могли бы арестовать власти США, летчик стал бы очень богатым человеком и заслужил бы любовь миллионов венесуэльцев", - говорится в публикации.
Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники указывает на то, что местом возможного ареста Мадуро могла стать Доминиканская Республика, Пуэрто-Рико и база ВМС США в Гуантанамо.
В материале сообщается, что Вильегас на предложение не согласился, но обменялся с Лопесом контактами. По информации Ассошиэйтед Пресс, в августе Лопес вновь пытался завербовать пилота, намекая в переписке на возможность получить 50 миллионов долларов, объявленных властями США за помощь в поимке Мадуро.
"Эта операция демонстрирует масштаб — и, зачастую, небрежность — многолетних усилий США, направленных на свержение Мадуро", - отмечается в статье.
Президент США Дональд Трампа ранее подтвердил журналистам информацию газеты New York Times, которая сообщила, что Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в Венесуэле с целью дестабилизации правительства Мадуро. Правительство Венесуэлы осудило это заявление Трампа, назвав его утверждения "грубейшим нарушением международного права".
В сентябре-октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский канал NBC сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы, такие удары могут начаться уже через несколько недель.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.
