Рэпер Diddy может выйти на свободу досрочно, сообщает ABC

"Комбс, как ожидается, выйдет из тюрьмы через три года. <…> Федеральное бюро тюрем опубликовало предполагаемую дату освобождения Шона Комбса, <…> которая назначена на 8 мая 2028 года, однако она может измениться", — говорится в сообщении.

По данным ABC, рэперу могут снизить срок на год, если суд удовлетворит прошение о переводе его в тюрьму с более мягкими условиями и если он пройдет курс лечения зависимости от наркотиков.