Рэпер Diddy может выйти на свободу досрочно, сообщает ABC

Скандально известный рэпер Diddy (Шон Комбс) может досрочно выйти на свободу, передает телеканал ABC со ссылкой на Федеральное бюро тюрем США. РИА Новости, 28.10.2025
ABC: рэпер Diddy может выйти на свободу досрочно в мае 2028 года
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.
Скандально известный рэпер Diddy (Шон Комбс) может досрочно выйти на свободу, передает телеканал ABC
со ссылкой на Федеральное бюро тюрем США.
"Комбс, как ожидается, выйдет из тюрьмы через три года. <…> Федеральное бюро тюрем опубликовало предполагаемую дату освобождения Шона Комбса, <…> которая назначена на 8 мая 2028 года, однако она может измениться", — говорится в сообщении.
По данным ABC, рэперу могут снизить срок на год, если суд удовлетворит прошение о переводе его в тюрьму с более мягкими условиями и если он пройдет курс лечения зависимости от наркотиков.
В начале октября суд в Нью-Йорке
приговорил Diddy к 50 месяцам тюрьмы по обвинениям в перевозке женщин для занятия проституцией, хотя прокуроры просили для него 11 лет. Кроме того, рэперу назначили штраф в 500 тысяч долларов. По более тяжелым статьям, например, о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, присяжные Комбса оправдали.