За год более 28 тысяч жителей МО оформили льготу на протезирование зубов
За год более 28 тысяч жителей МО оформили льготу на протезирование зубов - РИА Новости, 27.10.2025
За год более 28 тысяч жителей МО оформили льготу на протезирование зубов
27.10.2025
2025-10-27T15:24:00+03:00
2025-10-27T15:24:00+03:00
2025-10-27T15:24:00+03:00
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.
За 2025 год на подмосковный портал госуслуг поступило более 28 тысяч заявок на оформление справки для бесплатного протезирования зубов, сообщил 360.ru
.
Воспользоваться соответствующим правом могут ветераны, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также пенсионеры и другие категории граждан с постоянной пропиской в регионе.
Для регистрации услуги необходимо предварительно проконсультироваться со стоматологом, затем нужно подать заявку на официальном сайте администрации Московской области в разделе "Социальная поддержка" – "Документы, подтверждающие льготы". Эта процедура бесплатная.
После подачи заявления пациент ставится на учет, дальнейшие медицинские процедуры выполняются в порядке очередности.