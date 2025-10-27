Рейтинг@Mail.ru
За год более 28 тысяч жителей МО оформили льготу на протезирование зубов
15:24 27.10.2025
За год более 28 тысяч жителей МО оформили льготу на протезирование зубов
За 2025 год на подмосковный портал госуслуг поступило более 28 тысяч заявок на оформление справки для бесплатного протезирования зубов, сообщил 360.ru. РИА Новости, 27.10.2025
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

За год более 28 тысяч жителей МО оформили льготу на протезирование зубов

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. За 2025 год на подмосковный портал госуслуг поступило более 28 тысяч заявок на оформление справки для бесплатного протезирования зубов, сообщил 360.ru.
Воспользоваться соответствующим правом могут ветераны, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также пенсионеры и другие категории граждан с постоянной пропиской в регионе.
Для регистрации услуги необходимо предварительно проконсультироваться со стоматологом, затем нужно подать заявку на официальном сайте администрации Московской области в разделе "Социальная поддержка" – "Документы, подтверждающие льготы". Эта процедура бесплатная.
После подачи заявления пациент ставится на учет, дальнейшие медицинские процедуры выполняются в порядке очередности.
 
