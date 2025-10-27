За год более 28 тысяч жителей МО оформили льготу на протезирование зубов

Врач-стоматолог во время работы

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. За 2025 год на подмосковный портал госуслуг поступило более 28 тысяч заявок на оформление справки для бесплатного протезирования зубов, сообщил За 2025 год на подмосковный портал госуслуг поступило более 28 тысяч заявок на оформление справки для бесплатного протезирования зубов, сообщил 360.ru

Воспользоваться соответствующим правом могут ветераны, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также пенсионеры и другие категории граждан с постоянной пропиской в регионе.

Для регистрации услуги необходимо предварительно проконсультироваться со стоматологом, затем нужно подать заявку на официальном сайте администрации Московской области в разделе "Социальная поддержка" – "Документы, подтверждающие льготы". Эта процедура бесплатная.