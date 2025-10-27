Рейтинг@Mail.ru
17:32 27.10.2025 (обновлено: 17:54 27.10.2025)
Цена на золото опустилась ниже 4000 долларов

Цена на золото опустилась ниже 4000 долларов за унцию впервые с 10 октября

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Биржевая цена на золото падает более чем на 3%, показатель впервые с 10 октября опустился ниже отметки в 4000 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.46 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 128,31 доллара, или на 3,11% - до 4 009,49 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее показатель опускался ниже 4000 долларов за тройскую унцию - впервые с 10 октября.
Декабрьский фьючерс на серебро на 17.46 мск дешевел на 4,68% - до 46,31 доллара за унцию.
Давление на котировки золота оказывает ослабление торговой напряженности между США и Китаем. Днем ранее глава американского минфина Скотт Бессент по итогам переговоров заявил, что Штаты, скорее всего, откажутся от планов введения пошлины в 100% в отношении товаров из КНР.
"Помимо технических факторов, золото продолжает дешеветь из-за ослабления торговой напряженности, которая привела к росту цен с 3800 до 4400 долларов в течение первых трех недель октября", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика CPM Group Джеффри Кристиана (Jeffrey Christian).
Вид на здание Банка России - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Россия впервые за полтора года купила золото в резервы
20 октября, 17:02
 
