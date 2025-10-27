Рейтинг@Mail.ru
Журналист высмеял провал Зеленского после слов Путина о "Буревестнике"
16:01 27.10.2025 (обновлено: 16:46 27.10.2025)
Журналист высмеял провал Зеленского после слов Путина о "Буревестнике"
Журналист высмеял провал Зеленского после слов Путина о "Буревестнике" - РИА Новости, 27.10.2025
Журналист высмеял провал Зеленского после слов Путина о "Буревестнике"
После заявлений Владимира Путина об успешном испытании ракеты "Буревестник" провал Владимира Зеленского с проектом по производству снарядов "Фламинго" стал... РИА Новости, 27.10.2025
в мире
украина
владимир зеленский
владимир путин
чей боуз
вооруженные силы рф
украина
в мире, украина, владимир зеленский, владимир путин, чей боуз, вооруженные силы рф
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Чей Боуз, Вооруженные силы РФ
Журналист высмеял провал Зеленского после слов Путина о "Буревестнике"

Боуз: после слов Путина о Буревестнике провал Зеленского с Фламинго очевиден

© AP Photo / Harry NakosВладимир Зеленский во время на пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский во время на пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© AP Photo / Harry Nakos
Владимир Зеленский во время на пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. После заявлений Владимира Путина об успешном испытании ракеты "Буревестник" провал Владимира Зеленского с проектом по производству снарядов "Фламинго" стал особенно очевиден, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Россия заявила об успешном испытании межконтинентальной ядерной ракеты с неограниченной дальностью. Украина призналась, что ее профинансированный Западом проект по созданию "вундервафли" типа "сделай сам" под названием "Фламинго" оказался пустышкой", — с иронией отметил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Зеленский сделал заявление о Донбассе после доклада Герасимова Путину
Вчера, 08:51
Боуз также напомнил о парадоксальных заявлениях западных медиа о "победе" Украины.
В воскресенье Владимир Путин посетил пункт управления Объединенной группировки войск. Среди прочего он заявил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник".
В свою очередь, глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту, что пуск ракеты состоялся 21 октября: за 15 часов она преодолела 14 тысяч километров.
На фоне этих заявлений глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что при производстве ракет "Фламинго" возникла "техническая проблема", а также "задержка с финансированием от западных партнеров".
Зеленский ранее утверждал, что массовое производство дальнобойной ракеты "Фламинго" с заявленным радиусом действия до трех тысяч километров ожидается к началу следующего года, однако многие западные СМИ скептически относятся к возможностям "Фламинго". Кроме того, компания — производитель ракет Fire Point считается близкой к Зеленскому и является фигурантом ряда скандалов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Экс-военные ВСУ назвали Зеленского главным врагом Украины
Вчера, 05:44
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЧей БоузВооруженные силы РФ
 
 
