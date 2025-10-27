Журналист высмеял провал Зеленского после слов Путина о "Буревестнике"

Зеленский ранее утверждал, что массовое производство дальнобойной ракеты "Фламинго" с заявленным радиусом действия до трех тысяч километров ожидается к началу следующего года, однако многие западные СМИ скептически относятся к возможностям "Фламинго". Кроме того, компания — производитель ракет Fire Point считается близкой к Зеленскому и является фигурантом ряда скандалов.