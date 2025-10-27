https://ria.ru/20251027/zelenskiy-2050819472.html
Зеленский сделал заявление о Донбассе после доклада Герасимова Путину
Зеленский сделал заявление о Донбассе после доклада Герасимова Путину - РИА Новости, 27.10.2025
Зеленский сделал заявление о Донбассе после доклада Герасимова Путину
Владимир Зеленский признал, что российские военные зашли в Красноармейск, и назвал ситуацию сложной. Его цитирует издание "Страна.ua". "Против Покровска... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T08:51:00+03:00
2025-10-27T08:51:00+03:00
2025-10-27T10:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
красноармейск
донбасс
владимир зеленский
владимир путин
валерий герасимов
красноармейск
донбасс
Зеленский сделал заявление о Донбассе после доклада Герасимова Путину
Зеленский заявил о сложной ситуации в Красноармейске в ДНР
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что российские военные зашли в Красноармейск, и назвал ситуацию сложной. Его цитирует издание "Страна.ua".
"Против Покровска россияне сосредоточили свою основную ударную группу — и это значительное количество войск. <...> Конечно, это создает сложную ситуацию и в Покровске, и во всех соседних районах. Жесткие бои в городе, на подступах к городу. Сложно с логистикой", — заявил он.
Накануне начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину сообщил, что группировка войск "Центр" завершила окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова.
Также сообщалось, что на Купянском направлении в окружении находится до пяти тысяч украинских военнослужащих, а на Красноармейском направлении — 5,5 тысячи.