Зеленский сделал заявление о Донбассе после доклада Герасимова Путину
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:51 27.10.2025 (обновлено: 10:47 27.10.2025)
Зеленский сделал заявление о Донбассе после доклада Герасимова Путину
Зеленский сделал заявление о Донбассе после доклада Герасимова Путину - РИА Новости, 27.10.2025
Зеленский сделал заявление о Донбассе после доклада Герасимова Путину
Владимир Зеленский признал, что российские военные зашли в Красноармейск, и назвал ситуацию сложной. Его цитирует издание "Страна.ua". "Против Покровска... РИА Новости, 27.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
красноармейск
донбасс
владимир зеленский
владимир путин
валерий герасимов
красноармейск
донбасс
Зеленский сделал заявление о Донбассе после доклада Герасимова Путину

Зеленский заявил о сложной ситуации в Красноармейске в ДНР

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что российские военные зашли в Красноармейск, и назвал ситуацию сложной. Его цитирует издание "Страна.ua".

"Против Покровска россияне сосредоточили свою основную ударную группу — и это значительное количество войск. <...> Конечно, это создает сложную ситуацию и в Покровске, и во всех соседних районах. Жесткие бои в городе, на подступах к городу. Сложно с логистикой", — заявил он.
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
В США забили тревогу из-за нового заявления Путина
09:42
Накануне начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину сообщил, что группировка войск "Центр" завершила окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова.

Также сообщалось, что на Купянском направлении в окружении находится до пяти тысяч украинских военнослужащих, а на Красноармейском направлении — 5,5 тысячи.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Туск сделал заявление об ударах по российским объектам в Европе
10:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКрасноармейскДонбассВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВалерий Герасимов
 
 
