Зеленский сделал заявление о Донбассе после доклада Герасимова Путину

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что российские военные зашли в Красноармейск, и назвал ситуацию сложной. Его цитирует издание "Страна.ua".



"Против Покровска россияне сосредоточили свою основную ударную группу — и это значительное количество войск. <...> Конечно, это создает сложную ситуацию и в Покровске, и во всех соседних районах. Жесткие бои в городе, на подступах к городу. Сложно с логистикой", — заявил он.