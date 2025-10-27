Рейтинг@Mail.ru
Зеленский признался, что выпрашивает у Трампа дальнобойные ракеты - РИА Новости, 27.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
23:04 27.10.2025
Зеленский признался, что выпрашивает у Трампа дальнобойные ракеты
Зеленский признался, что выпрашивает у Трампа дальнобойные ракеты
Зеленский признался, что выпрашивает у Трампа дальнобойные ракеты

Зеленский выпрашивает дальнобойные ракеты у США, хотя Трамп против эскалации

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский признался, что продолжает выпрашивать у американского президента Дональда Трампа дальнобойные ракеты, в то же время понимая, что глава Белого дома выступает против эскалации в конфликте на Украине.
"Мы говорим не только о (крылатых ракетах - ред.) Tomahawk. У Соединенных Штатов есть множество подобных вещей, которые не требуют значительного времени на обучение", - заявил он в интервью американскому порталу Axios.
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Стармер обсудил с Трампом поставки дальнобойного оружия Украине
Вчера, 22:32
При этом Зеленский признал, что Трамп обеспокоен угрозой эскалации и не хочет совершать действия, которые "закроют окно" для дипломатии с Москвой.
В то же время, глава киевского режима утверждает, что в случае поставок на Украину американских дальнобойных ракет ВСУ якобы нет необходимости немедленно их использовать.
Президент России Владимир Путин 23 октября заявил, что ответ России в случае нанесения ударов ракетами Tomahawk по территории страны будет серьезным, если не сказать ошеломляющим. Журналисты попросили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова разъяснить его заявление. По словам Пескова, заявление президента России об ответе на возможные попытки удара ракетами Tomahawk красноречивое и исчерпывающее, разъяснять здесь нечего.
Ранее Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что только США умеют применять Tomahawk и делиться этим знанием ни с кем не станут.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Трамп прокомментировал статью WSJ о дальнобойных ракетах для Украины
22 октября, 23:43
 
