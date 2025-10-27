Защита обжалует приговор основателю ChronoPay

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Защита обжалует приговор, по которому основатель ChronoPay Павел Врублевский получил 10-летний срок в колонии по делу о хищениях, заявил РИА Новости адвокат Александр Иноядов.

"Мы обжалуем приговор. По нашему мнению, наказание является чрезмерно суровым, ни одного факта наступления тяжких последствий по делу просто не установлено", - сказал собеседник агентства.

Хамовнический суд Москвы в понедельник назначил Врублевскому 10 лет колонии общего режима со штрафом 1,5 миллиона рублей, остальные трое фигурантов получили от 4 до 8 лет со штрафами до миллиона.

В зависимости от роли каждого фигурантам вменяются мошенничество организованной преступной группой; легализация денежных средств, полученных преступным путем; кража; неправомерный оборот средств платежей.

По версии МВД, Врублевский и его знакомые с 2019 года размещали в интернете заведомо недостоверную информацию с предложениями денежного вознаграждения за участие в опросах, а также за успешное прогнозирование курса валют и акций. Кроме того, они приглашали участвовать в биржевых торгах и других финансовых операциях, обещая существенную прибыль.

Как следует из материалов, фигуранты создали ООО "Вангуд" и открыли счета в нескольких банках. Под предлогами оплаты регистрации на интернет-площадках или комиссии за положенное денежное вознаграждение они через подконтрольный им ресурс для приема пожертвований в соцсетях и на стриминговых сервисах похитили денежные средства большого круга лиц, полагает следствие. По данным МВД, ущерб от действий фигурантов по четырем эпизодам составил 536 тысяч рублей.