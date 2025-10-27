Рейтинг@Mail.ru
16:19 27.10.2025
Защита обжалует приговор основателю ChronoPay
Защита обжалует приговор основателю ChronoPay
происшествия, москва, chronopay
Происшествия, Москва, Chronopay
Защита обжалует приговор основателю ChronoPay

Основатель платежной системы ChronoPay Павел Врублевский в Хамовническом суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Защита обжалует приговор, по которому основатель ChronoPay Павел Врублевский получил 10-летний срок в колонии по делу о хищениях, заявил РИА Новости адвокат Александр Иноядов.
"Мы обжалуем приговор. По нашему мнению, наказание является чрезмерно суровым, ни одного факта наступления тяжких последствий по делу просто не установлено", - сказал собеседник агентства.
Хамовнический суд Москвы в понедельник назначил Врублевскому 10 лет колонии общего режима со штрафом 1,5 миллиона рублей, остальные трое фигурантов получили от 4 до 8 лет со штрафами до миллиона.
В зависимости от роли каждого фигурантам вменяются мошенничество организованной преступной группой; легализация денежных средств, полученных преступным путем; кража; неправомерный оборот средств платежей.
По версии МВД, Врублевский и его знакомые с 2019 года размещали в интернете заведомо недостоверную информацию с предложениями денежного вознаграждения за участие в опросах, а также за успешное прогнозирование курса валют и акций. Кроме того, они приглашали участвовать в биржевых торгах и других финансовых операциях, обещая существенную прибыль.
Как следует из материалов, фигуранты создали ООО "Вангуд" и открыли счета в нескольких банках. Под предлогами оплаты регистрации на интернет-площадках или комиссии за положенное денежное вознаграждение они через подконтрольный им ресурс для приема пожертвований в соцсетях и на стриминговых сервисах похитили денежные средства большого круга лиц, полагает следствие. По данным МВД, ущерб от действий фигурантов по четырем эпизодам составил 536 тысяч рублей.
Врублевский отверг обвинения, а статью об организации преступного сообщества называл поводом держать его в СИЗО.
