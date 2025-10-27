Дугин назвал "Буревестник" одним из вариантов ошеломления Запада

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Испытание ракеты "Буревестник" - это один из вариантов "ошеломления" Запада, но России стоит двигаться дальше, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
Философ в эфире программы "Эскалация Александра Дугина" на радио Sputnik отметил, что у президента США Дональда Трампа сложилось неверное представление о позиции, интересах и ценностях России в украинском конфликте, он считает, что для его завершения "достаточно чем-то пригрозить, как-то надавить".
"Его надо переубедить, словами это сделать трудно - был Анкоридж, были разговоры нашего президента (Владимира Путина - ред.) с Трампом... Нам надо демонстрировать силу. Об этом наш президент говорил как об ошеломлении, о том, что они все будут ошеломлены тем, что Россия продемонстрирует. Испытание ракеты "Буревестник" - это один из вариантов этого ошеломления, но нам надо двигаться дальше, сейчас нам надо Запад напугать", - сказал Дугин.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России Владимиру Путину. Он отметил, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел.