Дугин назвал "Буревестник" одним из вариантов ошеломления Запада - РИА Новости, 27.10.2025
18:53 27.10.2025
Дугин назвал "Буревестник" одним из вариантов ошеломления Запада
Испытание ракеты "Буревестник" - это один из вариантов "ошеломления" Запада, но России стоит двигаться дальше, считает российский философ, политолог и социолог...
россия
сша
александр дугин
владимир путин
дональд трамп
межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
россия
сша
россия, сша, александр дугин, владимир путин, дональд трамп, межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
Россия, США, Александр Дугин, Владимир Путин, Дональд Трамп, межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Испытание ракеты "Буревестник" - это один из вариантов "ошеломления" Запада, но России стоит двигаться дальше, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
Философ в эфире программы "Эскалация Александра Дугина" на радио Sputnik отметил, что у президента США Дональда Трампа сложилось неверное представление о позиции, интересах и ценностях России в украинском конфликте, он считает, что для его завершения "достаточно чем-то пригрозить, как-то надавить".
"Его надо переубедить, словами это сделать трудно - был Анкоридж, были разговоры нашего президента (Владимира Путина - ред.) с Трампом... Нам надо демонстрировать силу. Об этом наш президент говорил как об ошеломлении, о том, что они все будут ошеломлены тем, что Россия продемонстрирует. Испытание ракеты "Буревестник" - это один из вариантов этого ошеломления, но нам надо двигаться дальше, сейчас нам надо Запад напугать", - сказал Дугин.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России Владимиру Путину. Он отметил, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Трамп высказался об испытаниях "Буревестника" и санкциях против России
РоссияСШААлександр ДугинВладимир ПутинДональд Трампмежконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"
 
 
