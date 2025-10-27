МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Россия продолжает сохранять положительный торговый баланс, несмотря на многочисленные санкции, написал аналитик Алан Уотсон в соцсети Россия продолжает сохранять положительный торговый баланс, несмотря на многочисленные санкции, написал аналитик Алан Уотсон в соцсети Х

"К моменту начала войны в 2022 году Россия уже восемь лет приспосабливалась к санкциям. Ее валютные резервы продолжают расти и сейчас составляют более 700 миллиардов долларов. По сей день Россия продолжает получать значительное положительное сальдо торгового баланса (не имеет дефицита с 1998 года)", — отметил эксперт.

По его мнению, санкционная политика Запада способна лишь играть роль камуфляжа, скрывающего отсутствие каких-либо идей по разрешению кризиса.

"Выпущен 19-й раунд санкций. Как идут первые 18 раундов? Санкции стали самоцелью. Это не стратегия, а фиговый листок, прикрывающий тот неловкий факт, что у Запада нет стратегии", — подчеркнул Уотсон.

В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.