"Фиговый листок". Аналитики разгромили стратегию Запада против России
"Фиговый листок". Аналитики разгромили стратегию Запада против России - РИА Новости, 27.10.2025
"Фиговый листок". Аналитики разгромили стратегию Запада против России
Россия продолжает сохранять положительный торговый баланс, несмотря на многочисленные санкции, написал аналитик Алан Уотсон в соцсети Х.
2025-10-27
2025-10-27T00:54:00+03:00
2025-10-27T06:33:00+03:00
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.
Россия продолжает сохранять положительный торговый баланс, несмотря на многочисленные санкции, написал аналитик Алан Уотсон в соцсети Х
"К моменту начала войны в 2022 году Россия уже восемь лет приспосабливалась к санкциям. Ее валютные резервы продолжают расти и сейчас составляют более 700 миллиардов долларов. По сей день Россия продолжает получать значительное положительное сальдо торгового баланса (не имеет дефицита с 1998 года)", — отметил эксперт.
По его мнению, санкционная политика Запада способна лишь играть роль камуфляжа, скрывающего отсутствие каких-либо идей по разрешению кризиса.
"Выпущен 19-й раунд санкций. Как идут первые 18 раундов? Санкции стали самоцелью. Это не стратегия, а фиговый листок, прикрывающий тот неловкий факт, что у Запада нет стратегии", — подчеркнул Уотсон.
В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.