Рейтинг@Mail.ru
Новые правила взыскания налоговой задолженности вступят в силу с 1 ноября - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:19 27.10.2025
https://ria.ru/20251027/zadolzhennost-2050950923.html
Новые правила взыскания налоговой задолженности вступят в силу с 1 ноября
Новые правила взыскания налоговой задолженности вступят в силу с 1 ноября - РИА Новости, 27.10.2025
Новые правила взыскания налоговой задолженности вступят в силу с 1 ноября
Новый порядок взыскания налоговой задолженности с граждан РФ вступает в силу с 1 ноября, Федеральная налоговая служба (ФНС) сможет взыскивать долги без... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T15:19:00+03:00
2025-10-27T15:19:00+03:00
россия
александр хаминский
федеральная налоговая служба (фнс россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152429/58/1524295828_0:135:3076:1865_1920x0_80_0_0_c7b3ac7c2168c3448b94d0338996360a.jpg
https://ria.ru/20240920/nalogi-1973742522.html
https://ria.ru/20250624/vychet-2024984262.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152429/58/1524295828_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_dba69b7a4ea587fdc264a7e46cc0e548.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, александр хаминский, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество
Россия, Александр Хаминский, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Общество
Новые правила взыскания налоговой задолженности вступят в силу с 1 ноября

Хаминский: ФНС с 1 ноября сможет взыскивать долги без обращения в суд

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТабличка на здании Федеральной налоговой службы в Москве
Табличка на здании Федеральной налоговой службы в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Табличка на здании Федеральной налоговой службы в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Новый порядок взыскания налоговой задолженности с граждан РФ вступает в силу с 1 ноября, Федеральная налоговая служба (ФНС) сможет взыскивать долги без обращения в суд, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
"До 1 ноября 2025 года налоговая задолженность с физлиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, могла быть взыскана только в судебном порядке. Обычно налоговые органы обращались к мировому судье за судебным приказом, который мог быть отменен по простому заявлению гражданина. Новые поправки в НК РФ позволят налоговым органам самостоятельно взыскивать налоговые без обращения в суд. Для этого налоговый орган направит должнику требование об уплате. Если оно не будет исполнено в установленный срок, инспекция может принять решение о самостоятельном взыскании задолженности", - рассказал Хаминский.
Рассчет налога - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Россиян предупредили о необходимости заплатить налоги до 1 декабря
20 сентября 2024, 02:26
Юрист отметил, что налоговые органы смогут сделать это в течение полугода со дня окончания срока исполнения требования. Как подчеркнул Хаминский, судебный порядок будет использоваться только в случае спора о законности и обоснованности требований инспекции.
"Если гражданин подаст письменные возражения на требования инспекции, взыскать суммы задолженности можно будет только через суд. Если гражданин не согласен с суммой задолженности, он вправе подать возражение через электронные сервисы ФНС России, портал "Госуслуги" или МФЦ в течение 30 дней", - добавил юрист.
Хаминский пояснил, что взыскание долгов будет проводиться за счет средств на банковских счетах гражданина РФ, электронных денежных средств, а также за счет иного имущества физического лица.
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Россиянам раскрыли секрет получения налогового вычета
24 июня, 02:17
 
РоссияАлександр ХаминскийФедеральная налоговая служба (ФНС России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала