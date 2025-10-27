Новые правила взыскания налоговой задолженности вступят в силу с 1 ноября

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Новый порядок взыскания налоговой задолженности с граждан РФ вступает в силу с 1 ноября, Федеральная налоговая служба (ФНС) сможет взыскивать долги без обращения в суд, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

"До 1 ноября 2025 года налоговая задолженность с физлиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, могла быть взыскана только в судебном порядке. Обычно налоговые органы обращались к мировому судье за судебным приказом, который мог быть отменен по простому заявлению гражданина. Новые поправки в НК РФ позволят налоговым органам самостоятельно взыскивать налоговые без обращения в суд. Для этого налоговый орган направит должнику требование об уплате. Если оно не будет исполнено в установленный срок, инспекция может принять решение о самостоятельном взыскании задолженности", - рассказал Хаминский

Юрист отметил, что налоговые органы смогут сделать это в течение полугода со дня окончания срока исполнения требования. Как подчеркнул Хаминский, судебный порядок будет использоваться только в случае спора о законности и обоснованности требований инспекции.

"Если гражданин подаст письменные возражения на требования инспекции, взыскать суммы задолженности можно будет только через суд. Если гражданин не согласен с суммой задолженности, он вправе подать возражение через электронные сервисы ФНС России, портал "Госуслуги" или МФЦ в течение 30 дней", - добавил юрист.