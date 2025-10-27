В Красноярском крае задержали главу службы отлова после гибели ребенка

КРАСНОЯРСК, 27 окт – РИА Новости. Председатель красноярской службы отлова "Мой пёс" задержана после гибели 10-летнего мальчика от нападения бродячих собак в районе СНТ (садоводческое некоммерческое товарищество) "Теремок" под Красноярском, сообщает ГСУ СК региона.
В субботу ведомство сообщало, что в районе СНТ "Теремок" Березовского района было найдено тело ребенка с ранами от укусов в области головы и различных частей тела. По версии следствия, около 8 часов утра 25 октября 2025 года мальчик пошел через поле из своего дома к знакомому пастуху, чтобы отправиться на выпас скота. Позднее ребенка обнаружили проезжавшие мимо на автомобиле люди.
"В связи с гибелью 10-летнего ребёнка от нападения бродячих собак возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ). В рамках расследования уголовного дела задержана председатель Красноярской региональной общественной организации защиты животных", - говорится в сообщении.
В пресс-службе регионального СК уточнили журналистам, что речь идет о службе отлова под названием "Мой пёс".
По версии следствия, 22 сентября 2025 года между муниципальным учреждением и организацией "Мой пёс" был заключен контракт на отлов бездомных животных. В октябре в организацию поступали три заявки о нападениях агрессивных собак на людей, но отлов животных не был проведен. В ближайшее время женщина будет допрошена, решается вопрос о мере пресечения.
