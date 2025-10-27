В Красноярском крае задержали главу службы отлова после гибели ребенка

По версии следствия, 22 сентября 2025 года между муниципальным учреждением и организацией "Мой пёс" был заключен контракт на отлов бездомных животных. В октябре в организацию поступали три заявки о нападениях агрессивных собак на людей, но отлов животных не был проведен. В ближайшее время женщина будет допрошена, решается вопрос о мере пресечения.