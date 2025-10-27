Рейтинг@Mail.ru
В Красноярском крае задержали главу службы отлова после гибели ребенка - РИА Новости, 27.10.2025
06:29 27.10.2025
В Красноярском крае задержали главу службы отлова после гибели ребенка
В Красноярском крае задержали главу службы отлова после гибели ребенка - РИА Новости, 27.10.2025
В Красноярском крае задержали главу службы отлова после гибели ребенка
Председатель красноярской службы отлова "Мой пёс" задержана после гибели 10-летнего мальчика от нападения бродячих собак в районе СНТ (садоводческое... РИА Новости, 27.10.2025
происшествия
березовский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
березовский район
россия
красноярский край
происшествия, березовский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край
Происшествия, Березовский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Красноярский край
В Красноярском крае задержали главу службы отлова после гибели ребенка

Председатель красноярской службы отлова задержана после гибели ребенка от собак

КРАСНОЯРСК, 27 окт – РИА Новости. Председатель красноярской службы отлова "Мой пёс" задержана после гибели 10-летнего мальчика от нападения бродячих собак в районе СНТ (садоводческое некоммерческое товарищество) "Теремок" под Красноярском, сообщает ГСУ СК региона.
В субботу ведомство сообщало, что в районе СНТ "Теремок" Березовского района было найдено тело ребенка с ранами от укусов в области головы и различных частей тела. По версии следствия, около 8 часов утра 25 октября 2025 года мальчик пошел через поле из своего дома к знакомому пастуху, чтобы отправиться на выпас скота. Позднее ребенка обнаружили проезжавшие мимо на автомобиле люди.
"В связи с гибелью 10-летнего ребёнка от нападения бродячих собак возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ). В рамках расследования уголовного дела задержана председатель Красноярской региональной общественной организации защиты животных", - говорится в сообщении.
В пресс-службе регионального СК уточнили журналистам, что речь идет о службе отлова под названием "Мой пёс".
По версии следствия, 22 сентября 2025 года между муниципальным учреждением и организацией "Мой пёс" был заключен контракт на отлов бездомных животных. В октябре в организацию поступали три заявки о нападениях агрессивных собак на людей, но отлов животных не был проведен. В ближайшее время женщина будет допрошена, решается вопрос о мере пресечения.
ПроисшествияБерезовский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Красноярский край
 
 
