В Херсоне прогремели взрывы

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Взрывы вновь прогремели в понедельник в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное".

Ранее в понедельник этот же телеканал сообщал о взрывах в городе.