Украинские СМИ сообщили о взрыве в Чернигове

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Взрыв вновь прогремел в понедельник в Чернигове на севере Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Ранее в понедельник украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в городе.
"Взрыв в Чернигове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Корюковском районе области длится более 18 часов, в Черниговском и Новгород-Северском районах - более часа.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Подполье сообщило о серии ударов по объектам ВСУ в Чернигове
25 октября, 23:04