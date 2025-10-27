Читать ria.ru в

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Чернигове

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Взрыв вновь прогремел в понедельник в Чернигове на севере Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua".

Ранее в понедельник украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в городе.

"Взрыв в Чернигове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины , воздушная тревога в Корюковском районе области длится более 18 часов, в Черниговском и Новгород-Северском районах - более часа.