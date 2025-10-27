https://ria.ru/20251027/vsu-2051053702.html
В Брянской области при ударе БПЛА пострадали три женщины
В Брянской области при ударе БПЛА пострадали три женщины
Три женщины пострадали при целенаправленном ударе дронами-камикадзе ВСУ по гражданскому автомобилю в Брянской области, они в больнице, сообщил губернатор... РИА Новости, 27.10.2025
В Брянской области при ударе БПЛА пострадали три женщины
