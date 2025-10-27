Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области при ударе БПЛА пострадали три женщины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:14 27.10.2025
В Брянской области при ударе БПЛА пострадали три женщины
В Брянской области при ударе БПЛА пострадали три женщины - РИА Новости, 27.10.2025
В Брянской области при ударе БПЛА пострадали три женщины
Три женщины пострадали при целенаправленном ударе дронами-камикадзе ВСУ по гражданскому автомобилю в Брянской области, они в больнице, сообщил губернатор... РИА Новости, 27.10.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
погарский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
брянская область
погарский район
происшествия, брянская область, погарский район, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Погарский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
В Брянской области при ударе БПЛА пострадали три женщины

Три женщины пострадали при ударе дронами ВСУ по автомобилю в Брянской области

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Машина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Три женщины пострадали при целенаправленном ударе дронами-камикадзе ВСУ по гражданскому автомобилю в Брянской области, они в больнице, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Под ударом ВСУ вновь мирные жители. Не военные с оружием в руках, а простые мирные жители! Так действовали фашистские каратели и так же действуют и украинские нацисты киевского режима! В результате целенаправленного удара дронами-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю вблизи поселка Погар Погарского района, к сожалению, ранены еще трое наших жителей", - написал глава региона в Telegram-канале.
Он отметил, что три женщины с множественными осколочными ранениями доставлены в больницу.
"Автомобиль получил механические повреждения. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления! На месте работают оперативные и экстренные службы", - подчеркнул Богомаз.
В Брянской области дрон ВСУ атаковал автобус с пассажирами
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянская областьПогарский районАлександр БогомазВооруженные силы Украины
 
 
