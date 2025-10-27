Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали дамбу Белгородского водохранилища
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:47 27.10.2025
ВСУ атаковали дамбу Белгородского водохранилища
ВСУ атаковали дамбу Белгородского водохранилища
Украинские военные в воскресенье обстреливали ракетами и атаковали дронами дамбу Белгородского водохранилища, когда на ней проходили ремонтные работы
ВСУ атаковали дамбу Белгородского водохранилища

Гладков: ВСУ в воскресенье наносили удары по дамбе Белгородского водохранилища

Плотина Белгородского водохранилища
Плотина Белгородского водохранилища
© Фото : соцсети
Плотина Белгородского водохранилища. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 27 окт - РИА Новости. Украинские военные в воскресенье обстреливали ракетами и атаковали дронами дамбу Белгородского водохранилища, когда на ней проходили ремонтные работы, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В субботу, 25 октября, губернатор рассказал о повреждении плотины Белгородского водохранилища в результате удара ВСУ. Тогда он предупреждал о возможном риске подтопления поймы реки на нескольких улицах в населенных пунктах, где проживает около тысячи человек.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Гладков рассказал о ситуации на белгородском водохранилище
Вчера, 08:51
Вчера, 08:51
"Бригады работают у нас на нескольких объектах в течение последних нескольких суток, особенно вчера под непрекращающимися атаками противника: беспилотниками, ракетами. Проявляют истинные чудеса героизма, абсолютно простые гражданские люди, которые пытаются спасти воду, резерв, защитить людей и добиваются больших успехов" – сказал Гладков во время вечернего эфира.
Губернатор подчеркнул, что Белгород не останется без воды, по его словам, водохранилище не является основным водозабором для города и большей части области, поскольку водоснабжение осуществляется преимущественно через скважины. Однако угроза потери воды в водохранилищах существует, и для ее предотвращения предпринимаются все необходимые меры.
"Если потеряем водохранилища, проблемы будут. Не могу сказать, что это будет экологическая катастрофа. Это будут большие потери с точки зрения потом восстановления. Поэтому мы предпринимаем экстраординарные меры для того, чтобы защититься от ударов врага. Все, что в наших силах, мы сейчас это делаем", - отметил губернатор.
По информации губернатора, в воскресенье по 9 муниципалитетам Белгородской области украинскими военными было выпущено 37 снарядов и зафиксированы атаки 154 БПЛА, один мирный житель погиб, 24 обратились за медицинской помощью, среди них трое детей.
Последствия удара ВСУ по плотине Белгородского водохранилища
В Белгородском водохранилище после атаки ВСУ понизился уровень воды
Вчера, 15:02
Вчера, 15:02
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
