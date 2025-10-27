ВСУ атаковали дамбу Белгородского водохранилища

"Если потеряем водохранилища, проблемы будут. Не могу сказать, что это будет экологическая катастрофа. Это будут большие потери с точки зрения потом восстановления. Поэтому мы предпринимаем экстраординарные меры для того, чтобы защититься от ударов врага. Все, что в наших силах, мы сейчас это делаем", - отметил губернатор.