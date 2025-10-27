https://ria.ru/20251027/vsu-2051046287.html
ВСУ атаковали дамбу Белгородского водохранилища
ВСУ атаковали дамбу Белгородского водохранилища - РИА Новости, 27.10.2025
ВСУ атаковали дамбу Белгородского водохранилища
Украинские военные в воскресенье обстреливали ракетами и атаковали дронами дамбу Белгородского водохранилища, когда на ней проходили ремонтные работы, сообщил... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T20:47:00+03:00
2025-10-27T20:47:00+03:00
2025-10-27T20:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/19/2050557836_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_0bbf7e851ea20826e80e23263cd81486.jpg
https://ria.ru/20251027/gladkov-2050819589.html
https://ria.ru/20251027/belgorod-2050945406.html
белгородская область
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/19/2050557836_0:0:1273:954_1920x0_80_0_0_651384b2310bfcc038a2994c3bf3ab21.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали дамбу Белгородского водохранилища
Гладков: ВСУ в воскресенье наносили удары по дамбе Белгородского водохранилища
БЕЛГОРОД, 27 окт - РИА Новости. Украинские военные в воскресенье обстреливали ракетами и атаковали дронами дамбу Белгородского водохранилища, когда на ней проходили ремонтные работы, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В субботу, 25 октября, губернатор рассказал о повреждении плотины Белгородского водохранилища в результате удара ВСУ
. Тогда он предупреждал о возможном риске подтопления поймы реки на нескольких улицах в населенных пунктах, где проживает около тысячи человек.
"Бригады работают у нас на нескольких объектах в течение последних нескольких суток, особенно вчера под непрекращающимися атаками противника: беспилотниками, ракетами. Проявляют истинные чудеса героизма, абсолютно простые гражданские люди, которые пытаются спасти воду, резерв, защитить людей и добиваются больших успехов" – сказал Гладков
во время вечернего эфира.
Губернатор подчеркнул, что Белгород
не останется без воды, по его словам, водохранилище не является основным водозабором для города и большей части области, поскольку водоснабжение осуществляется преимущественно через скважины. Однако угроза потери воды в водохранилищах существует, и для ее предотвращения предпринимаются все необходимые меры.
"Если потеряем водохранилища, проблемы будут. Не могу сказать, что это будет экологическая катастрофа. Это будут большие потери с точки зрения потом восстановления. Поэтому мы предпринимаем экстраординарные меры для того, чтобы защититься от ударов врага. Все, что в наших силах, мы сейчас это делаем", - отметил губернатор.
По информации губернатора, в воскресенье по 9 муниципалитетам Белгородской области
украинскими военными было выпущено 37 снарядов и зафиксированы атаки 154 БПЛА, один мирный житель погиб, 24 обратились за медицинской помощью, среди них трое детей.