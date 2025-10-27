https://ria.ru/20251027/vsu-2050948935.html
Российские войска уничтожили более 60 боевиков ВСУ в Красноармейске за день
2025-10-27T15:13:00+03:00
Российские войска уничтожили более 60 боевиков ВСУ в Красноармейске за день
