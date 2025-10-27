Рейтинг@Mail.ru
Российские войска уничтожили более 60 боевиков ВСУ в Красноармейске за день
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:13 27.10.2025 (обновлено: 15:14 27.10.2025)
Российские войска уничтожили более 60 боевиков ВСУ в Красноармейске за день
Российские войска уничтожили более 60 боевиков ВСУ в Красноармейске за день
Российские военнослужащие в течение дня уничтожили в Красноармейске в ДНР более 60 украинских военнослужащих в течение дня, сообщили в понедельник в Минобороны... РИА Новости, 27.10.2025
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
россия
безопасность
красноармейск
донецкая народная республика
россия
красноармейск, донецкая народная республика, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие в течение дня уничтожили в Красноармейске в ДНР более 60 украинских военнослужащих в течение дня, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Красноармейске штурмовые группы второй армии ведут активные наступательные действия по расширению зоны контроля в районе железнодорожного вокзала. В течение дня уничтожены свыше 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
